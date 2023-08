Wuchtiges Hitzewochenende im Sauerland: Es wird 33 Grad heiß

Hochsauerlandkreis. Es wird heiß im Hochsauerlandkreis. Der Sommer kommt mit Gewalt zurück – erstmal mit schwül-warmem Wetter. Das Wochenende bringt extreme Hitze.

Sommerliches Wetter prägt die kommenden Tage im Sauerland. Allerdings haben wir es mit einer feuchtwarmen Luftmasse zu tun, welche immer wieder auch Schauer und Gewitter produziert. Vor allem ab Mittwoch überwiegen die Wolken den Sonnenschein. Ab Freitag wird die Luft deutlich trockener und die Sonnenstunden nehmen zu. Rund um das kommende Wochenende ist es sehr freundlich mit nur einigen Schönwetterwolken. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche 27 bis 33 Grad. Erst in der danach folgenden Woche kühlt es wieder ab, nach derzeitigem Stand bleibt aber ein recht sommerliches Temperaturniveau erhalten.

Das Wetter auf dem Berg

So schnell kann es wieder warm werden. Am vergangenen Freitag strahlte die Sonne vom Himmel über dem Kahlen Asten und die Temperaturen kletterten selbst hier oben auf knapp 24 Grad in die Höhe. Dies war mit Abstand der wärmste Tag im August und das erste Mal seit dem 15. Juli, dass wieder einmal die 20 Grad-Marke erreicht wurde. Dies werden wir in den kommenden Tagen und Wochen wohl noch das ein oder andere Mal erleben, denn wir befinden uns in einer deutlich veränderten Großwetterlage. Die Luft kommt nun nicht mehr von den Nordsee, sondern aus Südwesteuropa und ist damit spürbar wärmer, allerdings auch recht schwül. So haben wir es in den kommenden Tagen häufiger mit Schauern und Gewittern zu tun. Die geringste Wahrscheinlichkeit dafür besteht wohl rund um die Wochenmitte gleich jetzt am Dienstag. Einzelne Schauer sind allerdings auch an diesem Tag möglich, sie bleiben aber wohl eher harmlos. Der Mittwoch startet teils mit Nebel und Hochnebel, es bleibt allerdings anfangs trocken. Im Tagesverlauf immer mehr Wolken und teils auch Regenschauer. Dazu ist es vorübergehend etwas kühler. Zum Donnerstag wieder Temperaturanstieg, weiterhin aber die Gefahr von Schauern und Gewittern.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Herrlich grün sind die Landschaften derzeit auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg. Ganz anders als im vergangenen Sommer und geschuldet dem fast schon wochenlangen Regen, an den wir uns alle erinnern können. Die Natur wird auch in den kommenden Tagen nicht mehr in den Zustand der Trockenheit zurückfallen, auch wenn es deutlich wärmer geworden ist und die Sonne häufiger mitspielt. Der Grund hierfür ist die weiterhin recht feuchte Luftmasse, die immer wieder für einige Regengüsse oder auch Gewitter sorgt. Am Dienstag lassen diese nach dem unbeständigen Wochenende und dem ebenfalls wechselhaften Wochenstart vorübergehend nach. Nur hier und da muss mit einigen kurzen Schauern gerechnet werden. Die Sonne bestimmt insgesamt das Bild an unserem Himmel und die Temperaturen können auf knapp über 25 Grad und damit auf hochsommerliche Werte ansteigen. Am Mittwoch erreicht wieder eine größere Feuchtezone das Sauerland und besonders ab den Mittags-, und Nachmittagsstunden sind häufiger Schauer und einzelne Gewitter möglich. Zum Donnerstag wieder häufiger auflockernde Bewölkung, allerdings auch weiterhin Gefahr von Schauern.

Das Wetter für den Nordkreis

Nach nur rund 10-20 Litern Regen im August des vergangenen Jahres ist die Natur auch rund um Brilon mit bereits etwa 80 bis 90 Litern in diesem Monat reich gesegnet. Auch in den nächsten Tagen bleibt es unbeständig, allerdings kommen auch die Freunde von sommerlichen Temperaturen auf ihre Kosten. So klettern die Werte täglich auf rund 23 bis 25 Grad. Bei längeren freundlichen Phasen wird es auch noch ein wenig wärmer. Bevor unser Wetter rund um das Wochenende noch eine Schippe zulegt, müssen wir uns von Dienstag bis Donnerstag mit einem doch eher wechselhaften, wenn gleich auch bunten Mix begnügen. Dabei sind am Dienstag zwischen fünf und sieben Sonnenstunden zu erwarten, einige kurze Schauer müssen über den Tag aber eingeplant werden. Nach einer milden Nacht zu Mittwoch mit Tiefstwerten zwischen 17 und 13 Grad beginnt der Tag teils mit Nebel. Nach dessen Auflösung kann sich die Sonne kurz mal durchsetzen, später zieht es sich aber oft zu und der Rest des Tages bringt immer mal wieder Regen. Zum Donnerstag fließt dann etwas kühlere Luft ein, die Temperaturen kommen nur knapp über die 20 Grad-Marke hinaus. Dazu besonders in der ersten Tageshälfte kann es noch einzelne Schauer geben, später lockern die Wolken häufiger auf.

Trend: Ein heißes Wochenende liegt vor dem Sauerland. Die Temperaturen erreichen in den Tälern um oder sogar etwas über 30 Grad. Dazu ist es sonnig und die Gefahr von Gewittern ist eher gering. Erst an den Folgetagen kühlen die Werte allmählich und schrittweise wieder ab.

