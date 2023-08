Wulmeringhausen: Manuel Plitt heißt der neue König

Das neue Königspaar in Wulmeringhausen sind Manuel Plitt und Fabienne Liedkte.

Wulmeringhausen. Der 101. Schuss saß: Manuel Plitt ist König der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Wulmeringhausen. Zur Königin nahm er sich Fabienne Liedkte.

Gerade einmal eine halbe Stunde dauerte es in der Bremecke, dann stand mit Manuel Plitt der König der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Wulmeringhausen fest. Mit dem 101. Schuss holte sich der Tischler und Event-Manager im Wettstreit mit dem neuen Vizekönig Axel Meyer die Königswürde, als der Vogel doch relativ schnell aufgab.

Da hatte wohl das zerrupfte hölzerne Wappentier ein Einsehen mit dem Vorstand und einer überschaubaren Anzahl an Schützenbrüdern, die am Schießstand ausharrten und nur darauf warteten, möglichst schnell wieder in die Schützenhalle zu kommen. Hier hatte mittlerweile die Party begonnen, da Plan „B“ hermusste, der da lautete: „Bei Regen wird im Saal (sprich: Schützenhalle) gefeiert“. Gleich zum Auftakt des Schießens hatte sich Axel Meyer Krone und Zepter und der König den Reichsapfel und anschließend beide Flügel geholt.

