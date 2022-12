Wunschbaum erfüllt im Raum Brilon 300 Kinderwünsche

Brilon/Olsberg/Marsberg. Voller Erfolg: Auch in diesem Jahr erfüllt der Wunschbaum in Brilon, Olsberg und Marsberg wieder Herzenswünsche bedürftiger Kinder. Die Bilanz:

Zum vierten Mal in Folge hat im Altkreis Brilon die Wunschbaum-Aktion stattgefunden, die vom Briloner Werkzeugunternehmen Hoppe ins Leben gerufen und in Kooperation mit dem Caritasverband Brilon, der Jugendhilfe Olsberg, der Stadtbibliothek Brilon, mit der Stadtbücherei und dem Familienbüro der Stadt Olsberg organisiert wurde.

Die Kinder freuen sich sehr über die Weihnachtsgeschenke. Foto: Caritas Brilon

Wünsche bis 20 Euro wurden erfüllt

Durch die Wunschbäume wurden jetzt zu Weihnachten 300 Kinderwünsche Wirklichkeit. Bei der Wunschbaum-Aktion konnten Kinder Wunschzettel ausfüllen, deren Familien sich die Geschenke im Warenwert bis zu 20 Euro nicht leisten können. Diese Wunschzettel wurden an die Wunschbäume bei der der Firma Hoppe in Brilon und FIMA in Marsberg sowie in der Stadtbibliothek Brilon und in der Stadtbücherei Olsberg gehängt, wo sich Bürgerinnen und Bürger Zettel aussuchen und anschließend die Kinderwünsche erfüllen konnten.

Caritas und Jugendhilfe verteilen Geschenke

Von dort startete dann die Verteilung durch die Teams der Caritas Brilon und der ambulanten Hilfen der Jugendhilfe Olsberg. Unterstützt wurde die Aktion durch die Druckerei Wullenweber als Sponsor für die Flyer und Plakate.

Stellvertretend für die Kinder und ihre Familien bedankt sich das Organisationsteam bei allen Spendern.

