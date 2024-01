Wutbrief: Briloner Bürgermeister richtet sich an Randalierer

Die bunten Blumenkübel in der Innenstadt sind erneut Opfer von Vandalismus geworden. In der Silvesternacht sind vor der Sparkasse, an der Bushaltestelle Strackestraße und am Kreisverkehr am Amtsgericht die Kübel umgestoßen worden.

Die bunten Blumenkübel in der Innenstadt sind erneut Opfer von Vandalismus geworden. In der Silvesternacht sind vor der Sparkasse, an der Bushaltestelle Strackestraße und am Kreisverkehr am Amtsgericht die Kübel umgestoßen worden. Der Briloner Bürgermeister, Dr. Christof Bartsch, bezieht in einer Verlautbarung Stellung und zeigt offen, wie wütend ihn die Vorfälle machen.

Ermittlungen werden durch das Kommissariat Brilon eingeleitet

So heißt es zu Beginn des Briefes: „Während Bedienstete in den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen Dienst taten, Polizisten im Sondereinsatz waren und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und des DRK schon seit Tagen gegen die Fluten kämpften, fiel in der Silvesternacht einigen offenbar fehlgeleiteten Zeitgenossen nichts Besseres ein, als abermals fünf der bunten Blumentöpfe in der Innenstadt [...] umzuwerfen und die Bepflanzung auszukippen.“ Eine Straftat, die durch die Stadt auch zur Anzeige gebracht wurde. Dies bestätigte die Polizeileitstelle am Neujahrstag auch schon der WP. Das Kommissariat Brilon wird nun die Ermittlungen aufnehmen.

Protest gegen Blumenkübel? Keine Demokratiefähigkeit

Bartsch wird in seinem Brief sehr deutlich: „Falls damit ein Protest gegen die bunten Blumenkübel gemeint sein sollte, so muss den Tätern die Demokratiefähigkeit abgesprochen werden, denn Zerstörung und Gewalt sind keine statthaften Argumente im demokratischen Diskurs.“ Viel eher seit, laut Bürgermeister, hier aber wohl von schlichter Zerstörungswut auszugehen.

„Sollte es denjenigen, die für den Schaden verantwortlich sind, leidtun, was sie – ggf. unter Alkoholeinfluss – angerichtet haben, haben sie die Möglichkeit, den Schaden bis Donnerstagabend selbst wieder zu beheben, d.h. die Blumenkübel an ihren angestammten Plätzen wieder aufzustellen und mit der daneben liegenden Erde zu befüllen“, erklärt Bartsch und verspricht, in diesem Fall die Anzeige zurückzunehmen. „Gerne können die Täter dazu auch mit der städtischen Bauverwaltung (Herr Elges, s.elges@brilon.de Telefon 02961 / 794 155) Kontakt aufnehmen.“

Hinweise können der Bauverwaltung gegeben werden

Im Übrigen wird um Hinweise an die Bauverwaltung (Herr Elges, s.elges@brilon.de Telefon 02961 / 794 155) oder an die Polizeidienststelle Brilon ( Telefon: 02961 9020-3311 ) gebeten, falls jemand etwas beobachtet hat, was für die polizeilichen Ermittlungen hilfreich sein könnte.

„Es mag sein, dass auch jetzt wieder das Argument kommt, man hätte damit rechnen müssen, dass so etwas passiert, als man die Blumenkübel aufgestellt hat“, greift Bartsch Kritik vor. „Selbst wenn das stimmen sollte: wir werden das Handeln einiger weniger Ignoranten nicht zum Maß unseres Tuns werden lassen.“

