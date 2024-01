Zahl der Arbeitslosen im HSK schnellt im Januar nach oben

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis steigt die Zahl der Arbeitslosen stark an. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kreisweit elf Prozent mehr Menschen ohne Job.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Januar 2024 gestiegen. Insgesamt waren 7.090 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 262 Personen oder 3,8 Prozent mehr. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 710 Personen bzw. 11,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Januar 4,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,3 Prozent (+0,4 Prozentpunkte). „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist saisonal üblich. Gründe dafür sind witterungsbedingte Arbeitsausfälle, das Auslaufen des Weihnachtsgeschäftes mit der damit verbundenen Entlassung von Saisonkräften, der Kündigungstermin zum Jahresende sowie das Ende der zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen“, erläutert Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. „Die geringere Arbeitskräftenachfrage und die damit fehlenden Möglichkeiten, wieder in eine Beschäftigung zu finden, machen den Rückweg in den Arbeitsmarkt für die Betroffenen derzeit schwierig.“ Wie üblich könnte das Frühjahr wieder für einen Rückgang der Zahl der arbeitslosen Menschen sorgen.

Die Zahlen aus dem HSK

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1448 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 78 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote steigt auf 3,8 Prozent und ist nach Schmallenberg (3,2 Prozent / +34 Arbeitslose) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 468 (+51) Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote steigt auf 4,3 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 6,9 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 4,2 Prozent und in Sundern 3,9 Prozent.

Mehr zum ThemaLesen Sie auch

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.707 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 195 Personen bzw. 7,8 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 285 Personen oder 11,8 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 67 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 425 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1,6 Prozent mehr bzw. 10,7 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4.383 Personen und damit 61,8 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

646 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 11 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 78 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 1,7 Prozent zum Vormonat bzw. plus 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 124 Personen oder 4,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 312 Arbeitslose mehr (+13,4 Prozent). Insgesamt sind 2.648 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.828 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,5 Prozent (2.447 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 143 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 621 Personen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon