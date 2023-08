Zahl der Arbeitslosen springt im Juli im Sauerland noch oben

Hochsauerlandkreis. Der Arbeitsmarkt im Hochsauerland zeigt 2023 eine bedenkliche Tendenz: Es gibt zehn Prozent mehr Arbeitslose als 2022. Die Bilanz im Überblick.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Juli gestiegen. Insgesamt waren 6.804 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 208 Personen oder 3,2 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 605 Personen bzw. 9,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 4,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent (+0,3 Prozentpunkte). „Im Juli erhöht sich die Arbeitslosigkeit erwartungsgemäß, denn viele Schul- und Berufsausbildungen enden und gleichzeitig verzichten viele Betriebe in den Sommermonaten auf Neueinstellungen“, so Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Meschede-Soest. „Trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen bleibt die Arbeitskräftenachfrage auch im Juli hoch. Wir hoffen, dass im Laufe der nächsten Wochen und Monate wieder mehr Arbeitsverhältnisse begonnen werden.

Zahlen für den HSK

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1349 Menschen arbeitslos gemeldet – 45 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote steigt auf 3,6 Prozent und ist nach Schmallenberg (2,9 Prozent / +7 Arbeitslose) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 421 (+29) Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt bei 3,9 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 6,7 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 4,1 Prozent und in Sundern 3,9 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.475 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 146 Personen bzw. 6,3 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 228 Personen oder 10,1 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 62 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 377 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1,5 Prozent mehr bzw. 9,5 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4.329 Personen und damit 63,6 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

721 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 88 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 89 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 13,9 Prozent zum Vormonat bzw. plus 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 49 Personen oder 2,0 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 254 Arbeitslose mehr (+11,3 Prozent). Insgesamt sind 2.494 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.511 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,5 Prozent (2.171 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 21 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 288 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 271 Stellen gemeldet (-8 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.950 offene Stellen, 62 weniger als im Vormonat und 655 weniger als im Vorjahresmonat.

