Zeitung machen in Brilon: Von Kühen und Kängurus

Brilon. Die WP wird 75. Und die Arbeit als Reporter hat durchaus auch tierische Seiten. Erinnern Sie sich noch an Skippy, das Sauerland-Känguru?

Der Einsatz als Reporter hat auch seine tierischen Seiten. Einer meiner ersten Termine, zu denen ich damals noch als Freier Mitarbeiter von der Redaktion geschickt wurde, war eine Kaninchenausstellung im Medebacher Kolpinghaus. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, dass diese Veranstaltungen heutzutage Seltenheitswert haben. Warum eigentlich? Damals jedenfalls zeigten die stolzen Züchter ihre Deutschen Riesen, Blauen Wiener oder Mecklenburger Schecken. Eines der Tiere muss wohl Lampenfieber vor dem Besuch des Zeitungsmannes gehabt haben. Noch bevor der Züchter das Langohr fürs Foto aus dem Käfig holen konnte, erwischte mich eine gezielte Ladung Hasen-Piesel am Anorak. Ich weiß nicht mehr, ob das Glück gebracht hat?

Hasen-Pippi

Nach dieser Erfahrung ein für alle Male vorgewarnt, denke ich noch an die zahlreichen Tierschau-Besuche bei den Kirmes-Veranstaltungen zurück. Winterberg hält als einzige Stadt im Altkreis noch an der Tradition fest; früher war aber auch in Medebach die Tierschau immer eine Attraktion. Der damalige Redakteur und inzwischen verstorbene Heimatkenner Paul Aust gab mir als guten Rat mit auf den Weg, ich möge nicht die Köpfe der Milchkühe fotografieren. Vielmehr komme es auf das Hinter- und Unterteil an. Das sei die in puncto Milchleistung ausschlaggebende Perspektive. Man lernt immer dazu.

Große Sprünge

Wenig Möglichkeiten zum Fotografieren bot hingegen das Sauerland-Känguru, das 2015 durch den Altkreis Brilon hoppelte und das die WP in Anlehnung an die Kinderserie „Skippy“ getauft hatte. Der Name war ab sofort gesetzt. Wohl nie zuvor haben unsere Leser mit so viel Begeisterung die neuesten Geschichten eines australischen Einwanderers im Hochsauerland verfolgt. Mal wurde das Beuteltier in Olsberg auf dem Friedhof gesichtet, mal in Elpe in der Dorfmitte. Dort stellten die Bürger sogar Straßenschilder auf: „Känguru kreuzt die Fahrbahn!“ Mit einem Schmunzeln denke ich an einen Abend zurück, als „Skippy“ in einem Elper Garten gesichtet wurde und die Polizei mit einer an einem Stock befestigten Schlinge versuchte, den Schlingel einzufangen. Vergebens. Ein Hüpfer aufs Garagendach, ein Sprung wieder hinunter und weg war er. Oder war es eine Sie? Woher das Tier kam, bleibt ungeklärt. Zwischenzeitlich gab es sogar mehrere Skippys. Ein Wallaby - so die Rasse - hat Gesellschaft in einem Gehege bei Medebach gefunden und eins wurde leider bei Bestwig überfahren.

Große Hilfe

Ganz frisch in Erinnerung ist mir eine Begegnung geblieben, an der auch mein eigener Hund „James“ beteiligt war. Seit 2013 ist er im Berufs- und im Privatleben mein Schatten. Mit ihm habe ich vor Weihnachten 2020 einen neunjährigen Jungen besucht; dank der sensationellen Spendenbereitschaft unserer Leser wird Maxi noch in diesem Jahr seinen Autismus-Begleithund „Maddox“ bekommen. „James“ hat bei unserem Treffen sofort die richtige Verbindung zwischen Maxi und Reporter aufgebaut und gezeigt, dass Tiere manchmal die psychologisch-besser geschulten Menschen sein können.

