Zelda als Babykatze ausgesetzt: Sie braucht ganz viel Liebe

Brilon. Zelda war erst 14 Tage alt, als sie einfach ausgesetzt wurde. Sie hat überlebt. Nun sucht das Tierheim Brilon ein liebevolles zu Hause.

Zelda und ihre Geschwister wurden im Alter von 14 Tagen ausgesetzt. So kamen sie ins Tierheim Brilon und mussten mit der Hand aufgezogen werden.





Zelda war von Anfang an eine sehr menschenbezogene und schmusebedürftige Katze, die Kuscheleinheiten und Aufmerksamkeit auch aktiv eingefordert hat. Sie hat einen starken Charakter und weiß, was sie will und was nicht. Sie liebt es im Mittelpunkt zu stehen und nimmt dabei auch keine Rücksicht auf Verluste. Sie war bereits einmal vermittelt, ist jedoch aus der Vermittlung zurück gekommen, da es mit der vorhandenen Katze nicht funktioniert hat.

Lesen Sie auch

Andere Katzen sind an sich kein Problem. Wir haben aber den Eindruck, dass Zelda besser mit Katern als mit Kätzinnen klarkommt. Zelda braucht einen Artgenossen, der sehr genügsam ist und ihr am besten den Vortritt lässt.





So ist die Kleine eine zuckersüße Maus, die ganz viel Liebe haben möchte und sehr gerne spielt.





Zelda wünscht sich ein Zuhause, indem sie geborgen ist und sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ein Spielkumpel sollte vorhanden sein. Die Möglichkeit auf Freigang ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig.

Kontakt zum Tierheim: 02961-1878

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon