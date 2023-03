Ehrenamt Zoe Koch und Nele Rinck helfen im Altenheim in Winterberg

Winterberg. Die beiden Schülerinnen der Sekundarschule Medebach-Winterberg werden von der Volksbank für ihr ehrenamtliches Engagementausgezeichnet.

Soziales Engagement lohnt sich und wird von der Volksbank Sauerland besonders gewürdigt. Eingeladen hatte die Volksbank Preisträger und die Menschen, die auf das Engagement der Jugendlichen hingewiesen hatten. Die Feierstunde fand in der Infotastic Academy in Attendorn statt. „Wir haben uns bewusst für diesen Ort zur Preisverleihung entschieden, da die Infotastic Academy für Innovation und Faszination steht und ebenfalls durch ehrenamtliches Engagement entstanden ist “, begrüßt der Pressesprecher der Volksbank Sauerland, Frank Segref, die rund 20 Gäste. Mit der Verleihung des Social Award ehrt die frisch fusionierte Volksbank Sauerland Jugendliche, die sich ehrenamtlich ganz besonders engagieren. Mit einer Siegprämie von jeweils 500 Euro sicherten sich Zoe Koch und Nele Rinck von der Sekundarschule Medebach-Winterberg, Ivon Ivona Primorac vom St. Ursula Gymnasium in Attendorn sowie Mina Ekin Ekinci vom Gymnasium der Stadt Lennestadt den diesjährigen Social Award.

Freiwillige Leistungen über das normale Maß hinaus

Im zwei-Jahres-Rhythmus ehrt die Volksbank Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren für deren freiwillige Leistungen, die über das normale Maß hinausgehen. Zoe Koch und Nele Rinck haben sich bei dem Projekt Zukunftswerkstatt ihrer Sekundarschule Medebach-Winterberg federführend engagiert. Dazu zählte auch die Unterstützung des Altenheims in Winterberg, eine Kooperation mit dem DRK sowie die Arbeitseinsätze bei der Tafel Winterberg-Medebach-Olsberg.

Seit über drei Jahren ist Mina Ekin Ekinci Stufensprecherin am Gymnasium der Stadt Lennestadt. Sie ist Mitglied in der Schüler Vertretung, Mentor für die neuen 5. Klässler, hat an dem Fair-Trade Projekt mitgewirkt, beaufsichtigt die Bibliothek ihrer Schule wenn sie Freistunden hat, leitet den Podcast ihrer Schule und ist ein SchülerMedienScout. Außerhalb der Schule hilft sie tatkräftig im Moscheeverein Meggen aus, gibt Nachhilfe, ist Mitglied im Jugendparlament.

Ivon Ivona Primorac ist ebenfalls eine wahre Weltmeisterin im Ehrenamt. Die junge Studentin wohnt seit September in Köln und hat sich in der Vergangenheit sehr vielfältig in der Schule, im Schwimmverein, im Jugendparlament und im Sozialzentrum engagiert. Sie ist Medienscout, Klassenpatin, gibt Nachhilfeunterricht, leitet eine Schwimmgruppe, geht mit Bewohnern des Altheims spazieren, engagiert sich im Kirchenchor und bei der Gestaltung von Messen und hilft der Kleiderkammer und der Tafel.

