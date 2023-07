Ferientipp für Kinder: In Brilon gibt es eine Eselsschule

Der Briloner Heimatbund hat im Vorjahr die drei Esel für das Museum gekauft. Die Sommerferientermine für Kinder und was sie dort erleben.

Brilon. Jack, Gustav und Fridolin leben in einem grünen Eselparadies in der Eselschule. Aber sie lieben auch Gesellschaft und freuten sich über den Besuch von zehn Kindern mit Eltern, die den Nachmittag mit ihnen verbrachten. Esel gehören zu den Lieblingstieren der Kinder, denn sie sind klein, friedlich und beißen nicht.

Termine und Kosten Sommerferientermine für Kinder (6 bis 10 Jahre) in der Eselschule können schon gebucht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Termine: 10. Juli, 15 Uhr, etwa 2 bis 2,5 Stunden, 24. Juli, 15 Uhr, etwa 2 bis 2,5 Stunden. Pro Kind 15 Euro, Begleitpersonen 5 Euro, Kinder können ein kleines Picknick mitbringen. Anmeldung über das Museum unter Ruf: 02961-963 99 01 oder per Mail.

Auch Schulgruppen können die Eselschule besuchen. „Die Sparkasse Brilon hat uns schon Geld gegeben, damit Schulkinder mit Lehrkräften mit dem Bus zur Eselschule fahren können“, freute sich das Museumsteam.

Brilon ist die Stadt der Esel, sie waren schon im Mittelalter die wichtigsten Transporttiere für Güter. Der Briloner Heimatbund Semper Idem hat im Vorjahr die drei Esel für das Museum gekauft. Die Stadt stellte ein Wiesengrundstück zur Verfügung, mit Bäumen und einer alten Scheune. Aus dieser hat das ehrenamtliche Museumsteam mit tatkräftiger Unterstützung von Briloner Handwerksfirmen und der Bevölkerung ein, für Eselverhältnisse sehr feudales Zuhause geschaffen. Die Scheune bekam ein festes Dach, blechverkleidete Seitenwände, Steinfußboden und Sitzbänke. „Alles ehrenamtlich, wir haben richtig geschuftet, bis alles Eselfertig war“, erinnerten sich Doris Tilly und Marion Bornemann an schweißtreibende Arbeit.

Kurs in Eselpädagogik

Die Esel führen in Brilon ein Leben, von dem ihre tierischen Vorfahren nur geträumt hätten. Um alles über Eselpädagogik zu wissen, besuchten sechs Ehrenamtliche des Museums Haus Hövener sogar einen Lehrgang beim Veterinäramt. Alle merkten schnell, dass Esel auch sehr viel Arbeit machen.

Um auch Kinder mit den friedlichen Tiere vertraut zu machen, wurde die Scheune als Eselschule eingerichtet. Dieses Angebot gibt es wohl in keiner anderen Stadt. Jetzt konnten Eltern Kinder von sechs bis zehn Jahren zu einem Nachmittag mit den Briloner Nachtigallen (so wurden die Esel früher genannt) anmelden. Erwartet wurden alle von Doris und Marion vom Museumsteam und auch die Esel trabten sofort neugierig herbei. Sie wurde erst einmal vorgestellt: Jack hat den buntesten Unterbauch und ist der Gefrässigste, er frißt den anderen alles weg. Gustav ist der Frechste und der Sohn von Fridolin (7 Jahre), der ihn schon mal zurechtweist und ihm in den Nacken beißt, wenn er zu übermütig wird. Fridolin ist der Chef der Truppe, trabt er nach draußen, kommen die anderen hinterher.

Kinder erfahren viel über die Tiere

„Esel sind scharf auf frisches Gras, bekommen davon aber schnell Bauchschmerzen, so wie ihr von Schokolade“, erfuhren die Kinder von Doris. „Sie wollen den ganzen Tag fressen, aber dann werden sie zu dick. Esel sind Wüstentiere und vertragen am besten Stroh und Heu.“ Marion zeigte ihnen, dass man Eseln an der Stellung der Ohren ansieht, wie sich fühlen. „Die Menschen glauben, dass Esel dumm und stur sind. Aber das stimmt nicht“, erklärte sie. „Ein Esel ist kein Fluchttier. Hat er Angst und weiß nicht, was er tun soll und dann bleibt er einfach starr stehen.“ Sie machen auch einen großen Bogen um Brücken, weil sie Angst vor Wasser haben. Vor Gewitter allerdings nicht. Als in Brilon ein schweres Gewitter aufzog, fuhr Marion zu den Eseln, um ihnen die Angst zu nehmen. „Die hat das Gewitter überhaupt nicht gestört und ich saß da mit drei Eseln in der Scheune“.

Eigentlich können Esel Kinder auf dem Rücken tragen, aber das sollen sie jetzt noch nicht. Normale Hausesel wie Fridolin mussten früher Zentnerschwere Säcke mit Korn und Mehl tragen und hatten sicher Rückenschmerzen. Die Kinder bekamen auch wichtige Tipps: „Niemals den Führstrick um den Arm wickeln und wenn Esel ziehen, lasst einfach los“. Dann sah man nur noch leuchtende Kinderaugen und lächelnde Kinder alle bekamen Bürsten und striegelten begeistert zu Zweit oder Dritt die ziemlich staubenden Eselfelle. Doris kraulte sie danach in den langen Ohren. „Dann sind sie gut gestimmt beim Hufe säubern“. Tilda (6) hatte strahlend Fridolin gebürstet und fragte plötzlich ihren Papa: „Wieviel Euro kostet ein Esel?“ Kinderwünsche… Dann durften alle abwechselnd einen Esel über einen frisch angelegten Parcours führen. Diese bockten natürlich und ein kleines Mädchen rief verzweifelt: „Der hört ja nicht.“

Ein dickes Lob gilt Doris und Marion, sie ließen den Besuch in der Eselschule zum Erlebnis werden und kümmerten sich auch darum, dass zurückhaltende Kinder an die Esel kamen. Zum Abschluss gab es einen Spaziergang mit den Eseln. Es war für alle ein lehrreicher, unterhaltsamer Nachmittag und viele Kinder haben jetzt ein Lieblingstier.

„Wir sind Esel“: heißt die WhatsApp-Gruppe des Museumsteams, in der sich alle absprechen. Esel müssen täglich mit Futter und Wasser versorgt und gepflegt werden. Dazu kommen viele Arbeitseinsätze wie Müll und Gartenabfälle entsorgen.

Alle freuen sich schon, dass es bald auch eine Toilette mit Waschbecken an der Eselschule gibt. Ein Privatmann hat diese für eine Baustelle an seinem Haus angeschafft und stiftet sie danach.

