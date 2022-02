Züscher Misten als närrische Insel zwischen Corona und Krieg

Züschen. In Winterberg-Züschen wird Karneval gefeiert.„Um die Miste gehen“ ist eine uralte Sitte. Es war an diesem Rosenmontag ein etwas anderes Feiern.

Züschen ist am Rosenmontag Brauchtumszone – nicht mit einem abgezäunten Bereich voller Narren, sondern im eigentlichen Sinn des Wortes. „Um die Miste gehen“ ist eine uralte Karnevalssitte in Züschen, die in diesem Jahr durch die abgesagten Großveranstaltungen ganz neuen Auftrieb bekommt. Dabei ziehen die Männer aus dem Dorf durch die Straßen, klingeln an den Häusern und führen die Bewohnerinnen unter Gesang um die Miste. Zum Abschluss wird einmal herzhaft reingetreten, dann gibt es eine mehr oder weniger hochprozentige Belohnung, außerdem Eier und Würste.

Einen Misthaufen hat heute natürlich kaum noch jemand direkt am Haus. Aber der Züscher an sich ist ja pragmatisch und bringt den Mist deshalb eben im Eimer samt Bollerwagen mit. „Eine antike Singlebörse“ sei dieser Brauch früher gewesen, sagt Ortsvorsteher Joachim Reuter. Er hat vorab extra ein Video aufgenommen, in dem er sehr engagiert die Vorgehensweise in Wort und Bild erklärt. „Wie Peter Lustig in Löwenzahn“, freuen sich die Züscher. Demnach gab es für die Menschen in den Dörfern früher nicht viele Anlässe zu feiern und sich somit zu treffen. Deshalb hatten auch junge Leute nur wenige Gelegenheiten, sich kennen zu lernen. Der Gang um die Miste auf Karneval war deshalb höchst willkommen – nicht nur gesellschaftlich, sondern auch mit Hintergedanken: Auf diese Art konnten heiratswillige Junggesellen ganz unbehelligt den Umfang der Misthaufen taxieren – je mehr Mist, desto mehr Vieh im Stall und desto höher vermutlich die Mitgift der Braut. „Bauer sucht Frau“ auf Züscher Art also.

Karneval in Züschen. Foto: Rita Maurer

Reichlich Auswahl

Eine Brautschau ist der Brauch heute längst nicht mehr, aber einige wenige Männer im Dorf haben ihn über die Jahrzehnte weiter geführt und sind am Karnevalsdienstag von Haus zu Haus gezogen. Nach Gesang und Mistengang werden traditionell Eier und Wurst gesammelt, nachmittags in die Pfanne gehauen und gemeinsam gegessen. „Ab Aschermittwoch wird ja gefastet, also muss die Wurst weg“, erklärt Sven Enselmann diese auch in vielen anderen Dörfern übliche Sitte. Angeblich sollen die Züscher Frauen ebenfalls um die Misten gegangen sein, doch daran kann sich mittlerweile kaum noch jemand erinnern. Ein Züscher Frauenclübchen hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, dieses historische Geschehen ganz uneigennützig zu recherchieren und aufleben zu lassen. „Es ist heutzutage gar nicht mehr so leicht, an Mist zu kommen“, mussten sie dabei direkt erst einmal feststellen. Aber sie haben es geschafft und sogar reichlich Auswahl im Angebot: „Was darf’s denn sein, Hasen-, Schaf- oder lieber Pferdemist? Bei uns dürfen außerdem nicht nur die Männer reintreten, sondern jeder: männlich, weiblich, divers.“ Und gleich taucht die nächste Frage auf: „Kann man Miste eigentlich gendern?“

Hiobsbotschaften aus der Ukraine

Der Zug um die Züscher Misten ist eine kleine Insel im aktuellen Alltag zwischen Corona und Krieg. Bei aller Ausgelassenheit gehen die Blicke doch immer wieder aufs Handy: „Gibt’s was Neues aus der Ukraine? Weiß einer, wo man helfen kann?“ Der Ablauf dieses Tages war schon seit einigen Wochen geplant, als klar war, dass der sonst übliche Rosenmontagszug wegen der Pandemie nicht stattfinden würde. Angesichts der erschütternden Hiobsbotschaften aus der Ukraine wurde überlegt, auch die Mistengänge abzusagen.

Doch in einem traditionellen Züscher Fastnachtslied, das an jedem Haus gesungen wird, heißt es: „Du kommst in Deinem Leben viel weiter, wenn Du lachst.“ Ein uraltes Lied mit erschreckend aktuellem Bezug.

Umzug ab 2023 schon am Sonntag

Ab dem nächsten Jahr werden die großen Karnevalsveranstaltungen in Züschen wie die Sitzung und der Umzug jeweils einen Tag vorgezogen. Darauf haben sich die Vereine im Ort, die gemeinsam den Züscher Karneval organisieren und den Elferrat stellen, geeinigt. Der Umzug findet dann nicht mehr am Rosenmontag, sondern bereits am Sonntag statt, die große Karnevalssitzung am Samstagabend vorher. Der damit frei gewordene Rosenmontag soll bewusst dazu genutzt werden, um den Brauch, im Dorf um die Misten zu gehen, wieder aufleben zu lassen.