„Zukunftszeichen“: Briloner Bürgerwald bekommt neue Eichen

Brilon. Der Soroptimist Club Meschede hat dem Briloner Bürgerwald neue Eichen gespendet. Ein Zeichen, das mit den Wurzeln des Clubs verbunden ist.

Mit einer Baumpflanzaktion hat der Soroptimist Club Meschede den Briloner Bürgerwald unterstützt. Eine Aktion, die auch mit dem Jubiläum der Soroptimistinnen zu tun hat.

Vor 100 Jahren setzten sich die Gründerinnen von Soroptimist International für den Erhalt der legendären jahrhundertealten Redwood-Bäume ein. Diese zählen zu den höchsten Bäumen der Welt und waren äußerst gefährdet, galten sie doch als „rotes Gold“. Mit dem Holz eines Baumes konnte man mehrere Dutzend Häuser bauen und auch die aufkommende Industrie des 19. Jahrhunderts nutzte den alten Baumbestand für ihre Zwecke. 1921 gründete sich der erste Club von 80 Frauen im kalifornischen Oakland. Zusammen mitweiteren neu entstehenden soroptimistischen Clubs und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen schafften es die Frauen, das Bewusstsein für den Wert des Erhalts der Redwood Bäume zu schärfen und die noch stehenden Redwoods für die kommenden Generationen zu erhalten.

Briloner Bürgerwald bekommt für 500 Euro kleine Eichen gespendet

1968 wurden die in den 20er Jahren entstandenen Parks zum Redwood National Park zusammen geschlossen. „100 Jahre später sind auch für uns heute Bäume ein starkes Symbol für ein gesundes Miteinander von Mensch und Natur“, so Maria Köhne, Präsidentin des Soroptimist Club Meschede. Dieser beteiligt sich im Rahmen des Jubiläumsjahr von SI-International gerne an der weltweiten Aktion #PlantTrees. Nach einem informativen Zoom-Vortrag von Dr. Gerrit Bub, Leiter des Forstamtes Brilon, entstand zu Jahresbeginn die Idee, für eine Pflanzaktion. Gespendet werden an den Bürgerwaldverein Brilon 500 Euro für kleine Eichen, die von den Clubschwestern mit viel Freude in die Erde gebracht werden. „Ein Zukunftszeichen der Hoffnung!“

Bäume stehen auch nach der Pflanzaktion im Mittelpunkt der Clubaktivitäten, wenn zu den Orange Days und der jährlichen Hüttenaktion in der Mescheder Fußgängerzone die Soroptimistinnen wieder Spenden sammeln für Projekte zur Unterstützung von Frauen und Mädchen in schwierigen Situationen. Im Club Meschede engagieren sich seit 2016 dreißig berufstätige Frauen aus dem Sauerland.

