Zum Weltfrauentag: Zehn starke Frauen aus dem Hochsauerland

Hochsauerlandkreis. Zum Weltfrauentag am 8. März nehmen wir Frauen und ihre starken, berührenden und coolen Geschichten ins Rampenlicht. Das sind ihre Geschichten.

Zum Weltfrauentag wollen wir Frauen und ihre starken, berührenden und coolen Geschichten aus den letzten zwölf Monaten ins Rampenlicht nehmen, denn Frauen aus dem Hochsauerlandkreis sind erfolgreich, stark, mutig, empfindsam, imponierend. Sie trauen sich was, schreiten voran. Hier rufen wir ihre Geschichten noch einmal in Erinnerung.

1. Eine Frau in der Männerdomäne

Martina Eickler ist Malermeisterin in Brilon und übt einen Beruf aus, der selten mit Frauen assoziiert wird. Foto: Linda Joy Sonnenberg / WP

Martina Eickler aus Olsberg ist ein Beispiel dafür, dass es heute mehr Akzeptanz für Frauen in handwerklichen Berufen gibt, auch wenn Vorurteile noch immer nicht ganz verschwunden sind. „Früher hat man bei Mädels auf der Baustelle häufiger mal gehört: Schaffen die das denn?“, erinnert sich Martina Eickler in ihrem WP-Gespräch. Erst sei sie eine Sensation gewesen, zwischen all den Männern auf den Großbaustellen. „Aber ich glaube, das hat denen mal ganz gut getan“, erinnert sich Eickler und lacht. Was sie tun musste, um auf der Baustelle akzeptiert zu werden? „Sich durchsetzen und Leistung bringen muss man natürlich. Aber wenn man anpackt wie so ein Bursche, dann wird man schnell akzeptiert.“ Mittlerweile hat sie ihren eigenen Betrieb.

2. Eine Frau zwischen vielen Welten

Krimiautorin Mareike Albracht an den Bruchhauser Steinen. Foto: Franz Köster / WP

Mareike Albracht tanzt auf vielen Festen. Sie arbeitet hauptberuflich in der Landesverwaltung, ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern – und schreibt Krimis, die hier in der Region spielen. Eine Leidenschaft, die sie schon früh ausgelebt und trotz des ganzen Erwachsenen-Lebens mit einem Beruf, einer eigenen Familie, nie aufgegeben hat. Für Albracht ist das Krimischreiben auch ein Wettstreit zwischen Autor und Leser, ein literarisches Spiel: „Ich möchte, dass die Leser begeistert miträtseln und nicht schon auf Anhieb klar wird, wer der Täter ist“, so ihr Selbstverständnis als Autorin. Damit ist sie erfolgreich, verlegt ihre Bücher selbst und ist auf schon im WDR-Kneipenquiz aufgetreten.

3. Eine Frau im Social Media-Druck

Chantal Hofmann ist Mutter in Zeiten von Social Media - und will mit einem ernsten Posting auf den Druck aufmerksam machen, der auf Müttern lastet. Foto: Privat / WP

Chantal Hofmann freut sich über Komplimente, Likes – und kritisiert dennoch den Druck, den Social Media auslöst, insbesondere auf junge Mütter, wie sie selbst eine ist. Im vergangenen Jahr setzt sie ein Posting via Instagram ab, in dem sie darauf aufmerksam macht, dass Instagram nur eine Scheinwelt ist – und das Mutter-sein nicht zu einem Wettstreit ausarten sollte. „Ich bekomme viele Nachrichten für meine schönen Bilder, wie toll ich mein Kind anziehe. Aber ich will gar kein falsches Bild vermitteln, denn ich laufe auch mal den ganzen Tag in der Jogginghose herum.“ Mehr Realität auf Instagram, dafür steht die Winterbergerin ein.

4. Eine Frau, die keine Barrieren kennt

Claudia Linnenbrink aus Padberg Foto: Annette Dülme

Claudia Linnebrink aus Marsberg hat einen gewaltigen Schritt getan: Sie hat ihr Elternhaus für Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet – und so eine Familie gewonnen. Elf Menschen ziehen zu Beginn in das Haus und Claudia Linnenbrink lässt sich von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden nicht abschrecken. Sie ist da, spricht mit den Menschen, erledigt Behördengänge, wird Freundin und Helferin. „Wir tun, was wir können“, sagt die Marsbergerin. Ihr Mann hilft ebenfalls, beide tun das neben ihrer Arbeit. Freiwillig.

5. Eine Frau, die ihre Heimat nicht vergisst

Svitlana May: Großes Engagement für die Menschen in der Ukraine. Foto: FWG

Svitlana May aus Medebach hat eine Hilfsorganisation aufgebaut, die Menschen in der Ukraine unterstützt. Sie baut Verbindungen auf wie eine „Spinne im Hilfsnetzwerk“ und zieht Fäden von den Spendern bis zu den Menschen in den Zielorten, wo Hilfe nötig ist. Material, Termine und Zuständigkeiten stimmt sie in vielen Gesprächen und Auftragsvergaben ab. Seit mehr als 25 Jahren lebt sie in Deutschland. „Den Kontakt zu meinem Geburtsland Ukraine habe ich nie abgebrochen, weil dort noch mein Vater, mein Bruder und weitere Verwandte leben“, erzählt sie der WP. Jetzt ist sie für ihre Heimat da.

6. Eine Frau, die Krisenzeiten kennt

Liliane Schafiyha-Canisius, Leiterin der Caritas-Suchtberatung. Foto: Thomas Winterberg / WP

Liliane Schafiyha-Canisius ist Diplom-Sozialpädagogin, Suchttherapeutin, Heilpraktikerin (Psychotherapie), Traumatherapeutin und in erster Linie Mensch. Mit Empathie. 1958 bei Köln geboren hat sie vieles ausprobiert, gezeichnet, Musik gemacht, selbst Krisenzeiten erlebt, ist an Grenzen gestoßen. „Ich kenne vieles von dem, was meine späteren Klienten und Klientinnen erlebt haben. Das war die Motivation, mich für sie einzusetzen.“ Als Leiterin der Caritas-Suchtberatung hat sie in den vergangenen Jahren in viele Abgründe geschaut – und noch viel mehr Menschen geholfen. Sie sagt: „So schwer es auch ist, man muss durch den Schmerz, um wieder offen zu sein für Dinge, die Freude machen.“

7. Eine Frau, die Freude schenkt

Zoe Tilly, Waldfee sein, um Freude zu schenken. Foto: WP

Einmal im Leben Waldfee sein! Für Zoe Tilly ist damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. „Ich kann mich noch gut an die erste Waldfee erinnern. Ich habe sie förmlich angehimmelt“, sagt sie. Während der Corona-Pandemie wird ihr Traum wahr, nur anders als gedacht. Die Hansetage fallen aus, lange oder große Reisen sind nicht drin. Doch sie wirft sich dennoch in ihr Feenkleid und schenkt im Kleinen Freude, zaubert ein Lächeln auf Kindergesichter und ist immer für ein liebevolles Wort zur Stelle. Waldfee sein – das hat für Zoe Tilly auch nie etwas mit persönlicher Eitelkeit oder dem Wunsch nach Rampenlicht zu tun gehabt. „Waldfee – das muss man gerne machen, aber nicht für den eigenen Profit oder das Ego.“ Zoe Tilly ist Waldfee geworden, um Freude zu schenken. Das hat sie geschafft.

8. Eine Frau, die andere Frauen stark macht

Karin Krohn ist Klinikleitung der Mutter-Kind-Klinik St. Ursula in Winterberg. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Karin Krohn ist Klinikleitung der Mutter-Kind-Klinik St. Ursula in Winterberg und schenkt in ihrer Einrichtung Frauen neuen Mut, neue Stärke und vor allem neue Kraft für die eigene Familie. „Frauen haben eine Doppelrolle zu erfüllen. Sie erledigen ihren Beruf und managen eine Familie. Das ist auch heute noch oft Hauptaufgabe der Frauen, denn die Rollenverteilung ist doch meistens klassisch.“ Oft vergessen laut Krohn die Frauen dabei, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und Grenzen zu ziehen. „Frauen haben die Idee, wenn es der Familie gut geht, geht es ihnen auch gut und irgendwann sind ihre Bedürfnisse dran. Frauen müssen aber lernen, dass sie auch mit Kindern weiterhin auf sich achten müssen.“ Umso wichtiger sei es, Einrichtungen wie die Winterberger Klinik zu erhalten. Dafür setzt sich Karin Krohn mit aller Kraft ein.

9. Eine Frau, die sich verletzlich zeigt

Mara Reitspieß aus Winterberg ist 22 und hält auf Instagram ihre Fitness-Entwicklung fest. Sie kämpft gegen die Schönheitsideale, die auf der Plattform an jeden Körper angelegt werden. Foto: Privat / WP

Mara Reitspieß aus Winterberg zeigt sich im Netz ehrlich und verletzlich. Denn sie postet nicht nur Bilder im perfekten Sonnenlicht oder Motivationssprüche, sie spricht auch offen über dunkle Zeiten in ihrem Leben. Die Winterbergerin hat ihr Leben lang gegen den Druck der Schönheitsideale gekämpft, hat Kilos heruntergehungert, sah – wie sie selbst sagt – ungesund aus. Bis sie sich von dem Druck lösen kann und einen gesunden Weg findet. Einen Weg, der nicht mehr Kampf gegen den eigenen Körper beinhaltet. Sie hat gelernt: „Seinen Körper hat man ein Leben lang, man muss ihn lieben lernen.“ Und gibt dies an andere weiter.

10. Eine Frau, die sich nicht einschüchtern lässt

Carina Kesting-Rüther aus Elleringhausen hat ihre ganze Leidenschaft in ihren Instagram-Account gesteckt. Hacker haben ihr den Erfolg zerstört. Foto: Privat / WP

Carina Kesting Rüthers Instagram-Profil wurde gehackt. Mehr als 500 Outfits, die sie täglich postete: weg. Mehr als 3000 Follower: weg. Unzählige liebe und private Nachrichten: verloren. Ein großer Verlust für die Geschäftsfrau aus Elleringhausen, die nicht nur ihre private Leidenschaft für Mode auf dem Account gezeigt, sondern auch ihr Hotel „Haus Keuthen“ beworben hat. Allerdings: Sie lässt sich nicht einschüchtern – und beginnt einfach noch einmal von vorn. Sie legt sich einen neuen Account an, @ckr.167 und macht dort weiter wie zuvor. Mit dem Angriff geht sie offen um, erklärt den neuen Followern wie es dazu kam. „Das Feedback war offen und herzlich. Viele haben gesagt, dass schaffen wir zusammen.“ 1000 Follower sind schon wieder zusammengekommen.

