Unfall Zusammenstoß in Marsberg: Frau erleidet schwere Verletzungen

Marsberg. Schwerer Unfall auf der B7: Eine Frau schwer verletzt, Straße voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen

Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B7 in Marsberg. Ein 54-jähriger Mann aus Ebersburg fuhr mit seinem LKW in Richtung Bredelar, als ihm eine 32-jährige Frau aus Gudensberg entgegenkam. Sie war mit ihrem Auto auf dem Weg nach Brilon.

LKW-Fahrer bleibt unverletzt

In einer Kurve kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen dem LKW-Anhänger und dem PKW der 32-Jährigen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der 54-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die B7 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat durchgeführt.

