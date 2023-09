Der Rettungshubschrauber hat eine Hallenbergerin in eine Klinik gebracht.

Unfall Zwei Frauen verletzten sich bei einem Unfall in Winterberg

Winterberg. Aus ungeklärter Ursache ist der Wagen eines 35-Jährigen bei Winterberg von der Straße abgekommen. Zwei Frauen wurden verletzt.

Zwei Frauen sind am Montagnachmittag bei einen Unfall auf der B236 bei Neuastenberg verletzt worden. Der Fahrer des Unfallwagens ist unverletzt geblieben.

Eine Hallenbergerin ist mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden

Gegen 16 Uhr ist ein 35-jähriger Mann aus Bromskirchen in Richtung Winterberg unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Bei dem Unfall sind zwei Beifahrerinnen des Unfallwagens verletzt worden. Eine 39-Jährige aus Hallenberg hat leichte Verletzungen davongetragen, sie ist mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Eine 33-Jährige Hallenbergerin hingegen ist schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Das Fahrzeug des 35-Jährigen musste abgeschleppt werden.

