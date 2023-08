Zwei Freunde, ein Radweg: Die ultimative Diemeltal-Tour

Erschöpft aber glücklich: Alfred Knoche und Walter Köster machen nach der ersten Etappe halt in Warburg. Am nächsten Tag geht es weiter nach Bad Karlshafen.

Hochsauerlandkreis. Seit 22 Jahren machen zwei Nachbarn jedes Jahr eine Wanderung, mal zu Fuß, mal mit dem Fahrrad. Dieses Jahr fiel die Wahl auf den Diemelradweg.

Sie sind Nachbarn und Wanderfreunde. Seit 22 Jahren machen sie jedes Jahr eine Wanderung, die sie mal zu Fuß, mal mit dem Fahrrad unternehmen. Sie haben schon viele Orte in Deutschland gemeinsam besucht. In diesem Jahr haben sie sich für den Diemelradweg entschieden, einen Radweg, der dem Fluss Diemel von seiner Quelle im Sauerland bis zu seiner Mündung in die Weser folgt.

Auf ihrer Radtour haben sie die Schönheit und Vielfalt des Diemeltals erlebt, von den Wäldern und Bergen des Uplandes über die landwirtschaftlich genutzte Warburger Börde bis zum sagenumwobenen Reinhardswald. Sie haben auch viele kulturelle und historische Highlights gesehen, wie Fachwerkstädte, Burgen und Schlösser, geologische Besonderheiten und eine historische Bahntrasse mit einem Tunnel. Hier ist ihr Reisebericht.

Vom Rheinland an die Diemel

Der Diemelradweg führt auch an der Diemeltalsperre vorbei. Foto: Walter Köster / WP

Seit 22 Jahren mache ich jedes Jahr mit meinem Nachbarn eine Wanderung, die entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad erfolgt. So erwanderten wir etliche Steige in den deutschen Mittelgebirgen und viele Radwege entlang von Flüssen, immer häufiger auch über stillgelegte Eisenbahntrassen. In diesem Jahr haben wir uns für den Diemelradweg entschieden. Nach einer zweistündigen Anfahrt mit dem Auto ab Waldbröl im Rheinland starteten wir von Willingen-Usseln im nordhessischen Upland und begaben uns auf den rund 112 km langen Radweg durch das landschaftlich idyllische Diemeltal.

Der Weg ist nicht nur wegen der Streckenführung weitgehend abseits von stark befahrenen Bundes-und Landesstraßen überzeugend, sondern auch wegen der gut präparierten Wege. Der überwiegend leicht zu fahrende Weg resultiert daraus, dass er ab Trendelburg, der sogenannten Rapunzelstadt, bis zur Mündung der Diemel in die Weser bei Bad Karlshafen auf einer ehemaligen Bahntrasse verläuft, der nach dem Landgrafen von Hessen benannten Carlsbahn. Einige Kilometer abseits des Diemeltals endete die Carslbahn im Fachwerkdörfchen Hümme.

Keine nennenswerte Steigungen

Der Padberger Dom ist eine der Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Foto: Walter Köster / WP

Der Radweg flussabwärts hat kaum nennenswerte Steigungen bis auf eine Ausnahme, dem relativ langen Aufstieg aus dem Diemeltal hinauf nach Padberg. Für Radfahrer mit konventionellen Rädern ist hier das Schieben unvermeidbar. Die Beschilderung ist durchgängig eindeutig und übersichtlich. Eine weniger wichtige Anmerkung sei gestattet: Die farbliche Beschriftung der Beschilderung, in NRW rot, in Hessen grün auf jeweils weißem Grund, verdeutlicht das oftmalige Überfahren der Grenze zwischen den Landkreisen Hochsauerland und Höxter in NRW und Waldeck-Frankenberg und Kassel in Hessen. Auch für weniger gut trainierte Gelegenheitsradler ist der Weg in zwei Tagen gut zu bewältigen.

Unsere erste Übernachtung war in der alten Hansestadt Warburg, dem Zentrum der Warburger Börde, einer landwirtschaftlich intensiv geprägten Region, die sich von der waldreicheren Region des Uplandes deutlich unterscheidet. Ein längerer Aufenthalt lohnt sich allemal. Reizende Dörfer und Kleinstädte mit Fachwerkhäusern und historischen Gebäuden in Marsberg, Warburg und Trendelburg, geologische Beobachtungen in den Muschelkalkfelsen bei Liebenau, ein Abstecher in die Dornröschenstadt Hofgeismar oder auch die Freizeitangebote für Wassersportler an der Diemeltalsperre im Oberlauf der Diemel im Waldecker Upland laden auch zu einem längeren Aufenthalt dort ein. Die Talsperre wurde für die Wasserstandregulierung der Weser gebaut.

Tunnel auf der Trasse der Carlsbahn

Ein Erlebnis ist auf jeden Fall der 1846/47 erbaute Tunnel an der ehemaligen Trasse der Carlsbahn von Hümme nach Bad Karlshafen. Informationstafeln informieren über die Historie der Bahnlinie und darüberhinaus über die dort eingesetzte Lokomotive, der ‚Drache‘, die in im Jahr 1847 von der Firma Henschel in Kassel gebaut wurde. Südlich der hessischen Diemel erstreckt sich bis zur Weser der Reinhardswald mit dem berühmten Dornröschenschloss Sababurg. Wer länger unterwegs sein will kann die Radtour von der Hugenottenstadt Bad Karlshafen weseraufwärts bis nach Hannoversch Münden oder weserabwärts nach Hameln oder gar bis zur Wesermündung bei Bremerhaven fortsetzen, zweifellos ein radtouristisches Highlight.

Der Diemelradweg wird vom ADFC mit der bestmöglichen Auszeichnung für Fernradwege bewertet. Das Gütesiegel ‚ADFC-Qualitätsroute’ bewertet diese nach Kriterien wie Befahrbarkeit, Oberflächenbeschaffenheit, Wegweisung, Routenführung, touristische Infrastruktur und öffentlichen Nahverkehr. Was gut geplant werden sollte, ist die Bahnrückreise mit Fahrrädern zum Ausgangsort Usseln. Nach der zweiten Übernachtung sind wir von Bad Karlshafen bis nach Trendelburg über den Diemelradweg zurückgefahren, von dort über die Bahntrasse der Carlsbahn bis Hümme und weiter bis Hofgeismar, wo wir Anschluss an die Bahnlinie fanden, auf der wir durch das Diemel – und Hoppecketal bis Brilon-Wald fuhren, ungefähr 13 Kilometer von Usseln entfernt. Für mich und meinen Wanderfreund gehört der Diemelradweg unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen zu den besten Radwanderwegen.

