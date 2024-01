Zwei Häuser kommen in Brilon und Winterberg unter den Hammer

Brilon/Winterberg Zwei große Einfamilienhäuser in Brilon und Winterberg werden zwangsversteigert, die Preise sind hoch angesetzt. Die Details.

Zwangsversteigerungen versprechen Schnäppchen – doch meistens ist Vorsicht geboten, denn hinter den vermeintlich günstigen Häusern stehen oft marode oder stark sanierungsbedürftige Immobilien, in die viel investiert werden muss. Dennoch steigt das Interesse an den zu versteigernden Immobilien, wohl auch, weil der Markt ohnehin so überhitzt ist und sich viele Menschen einen günstigen Kauf versprechen. Jetzt steht auch in Niedersfeld bei Winterberg und Marsberg-Essentho wieder Häuser zur Verfügung, die per Zwangsversteigerung verkauft werden sollen.

Garage, Einfamilienhaus Westfalenstraße 4, 34431 Marsberg, Essentho Verkehrswert: 195.000 Euro

Laut Gutachten handelt es sich um ein mit einem freistehenden Einfamilienhaus nebst Garage bebautes Grundstück in Marsberg-Essentho. Baujahr: 1972, eingeschossig, unterkellert, Dachraum teilausgebaut. Überbau der Doppelgarage mit fehlender öffentlicher Erschließung. Der bauliche Zustand ist gut. Mit Modernisierungen wurde begonnen, es sind jedoch weitere Modernisierungen notwendig. Versteigert wird das Haus am Mittwoch, 13. März, 10 Uhr, am Amtsgericht in Brilon, Bahnhofstraße 32, Saal 109.

Zweifamilienhaus Am Bergelchen 56, 59955 Winterberg, Niedersfeld Verkehrswert: 285.000 Euro

Laut Wertgutachten handelt es sich um ein Einfamilienhaus nebst Einliegerwohnung aus den siebziger Jahren im Winterberger Ortsteil Niedersfeld. Das Grundstück weist eine Fläche von ca. 922 Quadratmetern auf. Der Zuschnitt des Grundstücks ist rechteckig und es ist starke Hanglage von Osten nach Westen vorhanden. Das Gebäude wurde in einer Art Staffelbauweise erstellt, sodass versetzte Geschossebenen vorhanden sind. Die Hauptwohnung befindet sich im Ober- und Dachgeschoss und verfügt über eine Fläche von ca. 140 Quadratmetern. Im Obergeschoss befindet sich eine Diele, ein Gäste-WC, ein Wohnzimmer mit vorgelagertem Balkon, eine Küche und ein Esszimmer. Im Dachgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer und ein Bad.

Die Einliegerwohnung besteht aus zwei Zimmern, Küche und Bad und hat insgesamt eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Sie verfügt über einen Zugang zum Wintergarten (ca. 30 Quadratmeter). Das Gebäude verfügt über zwei Garagen. Genaue Angaben zum Zustand des Innenbereichs können nicht gemacht werden, da keine Innenbesichtigung durch den Sachverständigen möglich war. Es wird davon ausgegangen das Renovierungsbedarf besteht. Versteigert wird das Haus am Freitag, 2. Februar, 11 Uhr im Amtsgericht in Medebach, Marktstraße 2, 59964 Medebach, Saal 15.

Bieter müssen sich ausweisen können und evtl. bei Gebotsabgabe sofort mind. 10 Prozent Sicherheit vom Verkehrswert leisten (keine Barzahlung möglich). Bietvollmachten müssen notariell beglaubigt sein.

