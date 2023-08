Zwei Husky-Geschwister brauchen neue Familie im Sauerland

Marsberg. Die beiden Hunde sind drei Jahre alt, gesund und gut erzogen, aber ihre Besitzer können sich wegen Krankheit nicht mehr um sie kümmern.

Wegen Krankheit ihrer Besitzer brauchen die beiden Husky-Geschwister Amber und Jack dringend ein neues Zuhause. Sie sind 3 Jahre alt, haben alle Impfungen, sind gechipt und kastriert.

Amber und Jack befinden sich seit ihrem Welpenalter in der derzeitigen Familie, sie sind nicht aus dem Ausland. Bisher wurden Tierheime kontaktiert, aber es mangelte überall an einem freien Aufnahmeplatz für die verspielten Hunde. In der allergrößten Not, werden sie auch getrennt vermittelt, aber eine Trennung würden wir Amber und Jack nur ungern antun.

Wir würden den beiden tollen Tieren so gern helfen, in einer neuen Familie unterzukommen, denn beide Hunde sind erzogen, laufen ohne Leine, sie werden einen neuen Besitzer begeistern.

Kontakt über Tierschutzverein Marsberg e.V. unter 0151-19111717.

