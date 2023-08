Zwei Jugendliche (16) ziehen randalierend durch Medebach

Ein Streifenwagen der Polizei: In Medebach setzten die Beamten nun zwei Jugendliche fest.

Medebach. Die Polizei nimmt zwei 16-Jährige in Gewahrsam, denen in Medebach Sachbeschädigungen vorgeworfen werden. Es werden weitere Straftaten vermutet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten zwei Jugendliche aus Hessen in Medebach ein Straßenschild. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Hochsauerlandkreis wurden sie nach Mitternacht im Bereich „Söhler Weg“ in Medelon aufgegriffen.

Lesen Sie auch:Ballonfahrt für Zwei bei Warsteiner Montgolfiade zu gewinnen

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die jeweils 16-Jährigen zusätzlich mehrere Gegenstände im Bereich Medelon mit blauer Farbe beschmutzt haben. Die Polizei hat im Nachgang die Verdächtigen überprüft und konnte bei einem der Beteiligten Drogen auffinden. Diese wurden sichergestellt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

Lesen Sie auch: Autohof in Olsberg 2025: Heiße Phase steht jett kurz bevor

Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon