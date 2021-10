Zwei neue Fachärzte im St. Marien-Hospital Marsberg

Marsberg. Im St. Marien-Hospital Marsberg haben zwei Unfallchirurgen ihre Facharztweiterbildung gemacht. Wer sie sind und wie das Team nun aufgestellt ist:

Vor knapp sieben Jahren kam Mohammed Alshwebani als junger Mediziner mit einem Stipendium in der Tasche von Libyen nach Deutschland. Heute ist der 39-jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, der kürzlich zum Funktionsoberarzt ernannt wurde, ein unverzichtbares Mitglied im sechsköpfigen Facharztteam der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im St.-Marien-Hospital Marsberg.

„Zu Hause und willkommen“

„Ein gelungenes Beispiel für Integration und Personalentwicklung“, so der ärztliche Direktor des St.-Marien-Hospitals und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Dr. med. Ralf Beyer, der weiß, wie schwierig es sein kann, den medizinischen Nachwuchs langfristig für das Hochsauerland zu begeistern.

Mohammed Alshwebani kann das nur bedingt nachvollziehen, denn er selber fühlt sich in Marsberg angekommen und hat mit seiner Ehefrau und drei kleinen Kindern in Obermarsberg seine neue Heimat gefunden, in der er sich „zu Hause und willkommen fühlt“.

Familiäre Arbeitsatmosphäre

Am Marsberger Krankenhaus schätzt er besonders die familiäre Arbeitsatmosphäre: „Pflegende, Narkoseärzte und Chirurgen – wir sind alle eine große Familie und füreinander da. Ich erfahre hier viel Unterstützung.“ Außerdem könne man sehr viel lernen, da Chef- und Oberärzte immer erreichbar und ansprechbar seien.

2014 kam Alshwebani von Libyen nach Bremen und absolvierte dort zunächst den Deutschkurs am Goethe-Institut. Danach arbeitete er als Gastarzt im Klinikum Bielefeld Mitte. Auf Empfehlung eines Kollegen wechselte er im November 2016 als Assistenzarzt ins St.-Marien-Hospital Marsberg, kurz nachdem er die Approbation der Deutschen Ärztekammer erhalten hatte.

Sechs Fachärzte im Team der Unfallchirurgie

Zurzeit absolviert er die Fachweiterbildung für spezielle Unfallchirurgie. Die fundierte Facharztweiterbildung ist seinem Chef Dr. med. Ralf Beyer ein zentrales Anliegen: „In diesem Jahr haben mit Ahmed Maher Ismail und Mohammed Alshwebani gleich zwei Unfallchirurgen ihre Facharztweiterbildung im St.-Marien-Hospital abgeschlossen, so dass wir insgesamt sechs Fachärzte im Team der Unfallchirurgie haben. Dies ist entscheidend für die hohe Qualität der medizinischen Versorgung unserer Patienten.

