Zwei schwere Unfälle ereigneten sich in Brilon und Olsberg. Kinder wurde schwer verletzt.

Polizei Zwei schreckliche Unfälle mit Kindern in Brilon und Olsberg

Brilon/Olsberg. Ein Junge (8) und ein Jugendlicher (15) sind bei Fahrradunfällen schwer verletzt worden. In einem Fall prallte das Kind gegen eine Autoscheibe.

Zwei schwere Fahrradunfälle ereigneten sich am Mittwochabend in Brilon und Olsberg. In beiden Fällen mussten Rettungshubschrauber das Sauerland anfliegen. Ein Kind und ein Jugendlicher wurden sehr schwer verletzt.

Brilon: Junge mit Hubschrauber von Unfallstelle in Klinik

Gegen 19 Uhr fuhr ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad eine abschüssige Hauszufahrt an der Kreuzbergstraße in Altenbüren hinab. Als das Kind die Straße kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 74-jährigen Brilonerin. Bei dem Unfall trug der Junge keinen Fahrradhelm. Er wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Olsberg: Junge von Krankenhaus aus in Klinik geflogen

Um 20.25 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer über den abschüssigen Parkplatz auf der Straße „Am Schwersternheim“ in Olsberg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-jährigen Frau aus Meschede. Durch die Wucht des Aufpralls flog der Junge gegen die Windschutzscheibe des Autos. Einen Helm trug er nicht. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Fahrradfahrer zunächst in ein örtliches Krankenhaus. Von hier erfolgte anschließend die Verlegung mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.