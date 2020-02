Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen den Zeilen lesen

Zum Jahreswechsel hat Freddy Albers, alias Carsten Hesse, über die sozialen Netzwerke einige hundert „Freunde“ angeschrieben und ihnen ein gutes neues Jahr gewünscht. Auch bei mir kam die Nachricht an, weil ich vor langer Zeit über ihn berichtet hatte.

Stutzig machte mich eine Formulierung des 48-Jährigen: „Ein ereignisreiches und spannendes Jahr liegt vor mir.“ Da wird der Journalist hellhörig und fragt nach. Großer Auftritt, Plattenvertrag, Fernsehshow? Kurz darauf kommt die Antwort: „Na, das ist ja ein Dingen. Niemand von meinen zahlreichen Facebook-Freunden und regelmäßigen Kontakten hat den tieferen Sinn meines Neujahrspostings irgendwie herausgelesen - außer Dir!“

Der Hallenberger leidet an einer üblen Erbkrankheit: Zystennieren. Und die Leistung der Organe ist nun am Ende. Carsten Hesse möchte mit seiner Geschichte eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Er wird eine neue Niere bekommen, die ihm seine Ehefrau spendet. Punkt. Aus.

Er glaubt nicht, dass das irgendjemanden interessiert. Es sei denn, seine Geschichte würde anderen Menschen in einer ähnlichen Situation Mut machen und sie motivieren, seinem Partner, seiner Freundin, einem Geschwisterteil ebenfalls ein lebenswichtiges Organ zu spenden, sagt Carsten. Vielleicht denkt ja auch jeder von uns nochmal über seine Einstellung zum Thema Organspende nach.

All das will dieser Beitrag und deshalb danke an Carsten und seine Frau Marion, dass ich ihre ganz persönliche Geschichte hier erzählen darf. Thomas Winterberg