10 Buchtipps aus unserer WP-Redaktion in Arnsberg-Neheim

Jede und jeder in unserer WP-Redaktion in Arnsberg-Neheim hat ihren und seinen besten Buchtipp für Sie herausgesucht. Alle 10 Buchtipps hier:

Nun stehen sie vor uns - die arbeitsfreien Tage, die Festtage, die es uns oft erst ermöglichen, mal wieder ein echtes Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Freuen Sie sich drauf? Ob es Ihnen eiskalt den Rücken herunterlaufen soll oder Sie Frühlingsgefühle im Winter vorziehen; ob Sie lachen, weinen oder vor lauter Spannung erschaudern wollen - wir präsentieren Ihnen unsere Lieblingsschmöker. Bücher, die uns ein Lächeln auf die Lippen zaubern, eine Gänsehaut bereiten oder einfach nur ein wenig schlauer machen. Jedenfalls Bücher, die wir Ihnen gerne als tolle Lesewerke für die bevorstehenden Feiertage empfehlen möchten.

Lassen Sie sich darauf ein und erfahren Sie, welche Leseratten (oder eben auch nicht) sich hinter unserer Redaktionstür in Arnsberg-Neheim tummeln. Viel Spaß, Freude und vor allem Lesezeit!

1) Biografie: Zeitreise einer Generation macht die Unnahbare nahbar

Die Frau hat mich fast mein ganzes Leben als politisch denkender Mensch begleitet. Wer wie ich seit seiner Jugend bis vor Kurzem im Kanzleramt niemanden außer Helmut Kohl und Angela Merkel kannte, kommt um die Biographie von „Mutti“ nicht herum. Ralph Bollmann nimmt den Leser unserer Generation in „Angela Merkel - die Kanzlerin und ihre Zeit“ mit auf eine Zeitreise durch die politische Geschichte der Bundesrepublik. Das Buch fesselt, zeigt Strukturen der Macht auf, berichtet von zufälligen Wendungen, Skandalen und Krisen und ebenso von der großen Last der Verantwortung. Egal, ob man sie oder ihre Partei je gewählt hat oder wählen will: Das Buch macht eine Unnahbare nahbar, lässt auch verstehen und verzeihen. Vor allem aber schafft es Respekt vor dem höchsten Regierungsamt unserer Demokratie.

29,95 Euro; Verlag C.H.Beck, ISBN 9783406741111 / Empfehlung unseres Redaktionsleiters Martin Haselhorst

2) Psychothriller: Fesselnd und gruselig

Ein Versteckspiel ist etwas Schönes. Doch in seinem Psychothriller „Der Augensammler“ macht Sebastian Fitzek aus dem Kinderspiel etwas Schreckliches. Ein Kindermörder treibt in Berlin sein Unwesen: Er tötet die Mütter, versteckt die Kinder und gibt den Vätern und der Polizei 45 Stunden, um sie zu finden, bevor sie sterben. Hauptcharakter Alexander Zorbach, ehemaliger Polizeikommissar, mittlerweile Blaulichtreporter, versucht den Fall aufzuklären – auch dann noch, als er selbst plötzlich im Mittelpunkt der Ermittlungen steht. Spannend und fesselnd – und nur der Beginn einer großartigen Buchreihe.

10,99 Euro; Verlag Knaur, ISBN 978-3-426-50375-1 / Empfehlung unserer Praktikantin Katharina Kalejs

3) Kinder- und Jugendbuch: Ausflug ins Universum - hier können alle etwas lernen

Die Nächte sind lang, die längsten des Jahres. Die Sterne leuchten länger in dieser Zeit. Sie haben uns schon immer fasziniert. Manchmal fühlen wir uns klein, auf unserem Felsbrocken mitten im Nichts. Dabei grenzt all das, was wir über unsere Welt gelernt haben, an ein Wunder. In ihrem ersten (und soweit ich weiß einzigen) gemeinsamen Buch nehmen Stephen Hawking und seine Tochter Lucy Hawking uns mit auf ein Abenteuer ins Weltall – inklusive atemberaubender Fotos. „Der geheime Schlüssel zum Universum“ erzählt von George, der gemeinsam mit seinen Freunden erkundet, was sich hinter dem Nachthimmel verbirgt. Das Buch habe ich als junges Mädchen gelesen und ich würde es jetzt direkt noch einmal lesen. Hier kann jeder etwas lernen. Das perfekte Geschenk die Kleinen. Oder Sie gehen selbst auf Traumreise.

9,99 Euro Verlag cbt ISBN 978-3-570-21953-9 / Empfehlung unserer Volontärin Livia Krimpelbein

4) Kinderbuch: Hipp, hipp - hüa!

Hipp, hipp – hüa! Klingt komisch? Ist es aber nicht. Wenigstens nicht, wenn es um Die Haferhorde geht. Die Shetlandponys Schoko und Keks sowie der Haflinger Toni nennen sich so. Gemeinsam halten sie die übrigen vier- und zweibeinigen Bewohner des Blümchenhofs ganz schön auf Trab. Suza Kolb erschuf rund um die Ponys in mittlerweile 20 Bänden eine spannende Abenteuerwelt, die zum Lesen anregt oder gerne auch vorgelesen werden kann. Natürlich, eine gewisse Pferdebegeisterung sollte vorhanden sein – aber bei welchem kleinen Mädchen ab acht Jahren gibt es diese nicht?! In diesem Sinne: Hipp, hipp – hüa!

14,95 € ISBN: 978-3-7348-4045-6 / Empfehlung unseres Sport-Redakteurs Falk Blesken

5) Fußballbuch - mal ganz anders: Reif für die Insel? Dann ab auf die Färöer!

Kaum ein Land ist so klein und zugleich so fußballverrückt wie die Färöer-Inseln mitten im Atlantik.

Wo diese Leidenschaft herrührt, wie man eine Liga im Sturm organisiert und wovon die Färinger kollektiv träumen – all das erzählt dieses Buch. Autor Steffen Trumpf, Jahrgang 1988, hat Sport- und Skandinavistik in Münster und Stockholm studiert und anschließend bei der dpa volontiert. Er hat für sein Werk mit ehrgeizigen Fußballerinnen, mit Fischern, mit dem deutschen „Entwicklungshelfer“ Kevin Schindler und mit dem färingischen Ministerpräsidenten gesprochen. Dabei ist er auf etwas inzwischen sehr Seltenes gestoßen: auf echten Fußball. Echt gut, nicht nur für Fußball-Fans … „Ellivu - Freunde müsst ihr sein!“

24,90 € ISBN: 978-3-7307-0595-7 / Empfehlung unseres Redakteurs Torsten Koch

6) Roman: Von der Tragik einer Lichtgestalt

Gerhart Hauptmann, eine der großen Figuren der Literatur und gefeierter Nobelpreisträger. Eine gewichtige Stimme, die allerdings nicht dem nationalsozialistischen Deutschland den Rücken kehrte, sondern die versuchte, sich mit den menschenverachtenden Machthabern zu arrangieren. Wie später dann mit den sowjetischen Besatzern. Zudem wollte das Ehepaar Hauptmann im Chaos der letzten Kriegswochen und in der darauffolgenden Zeit sein luxuriöses Leben inmitten der Barbarei weiterführen. Diesen letzten Lebensabschnitt der tragischen Figur Gerhard Hauptmann, eine Geschichte von Liebe, Hoffnung, Verzweiflung und Angst, hat Hans Pleschinski in seinem Roman „Wiesenstein“ wunderbar und genial verarbeitet.

24 Euro, C.H. Beck Verlag, ISBN 9783406700613 / Empfehlung unseres Redakteurs Achim Gieseke

7) Sportbuch: Die Liebe zum Fußball

Jason ist Asperger-Autist. Er ist behindert. Na und? Der Zwölfjährige ist großer Fußball-Fan, genau wie Vater Mirco von Juterczenka. Was Jason noch fehlt, ist ein Lieblingsverein. Und so macht er sich gemeinsam mit seinem Papa auf eine faszinierende Reise durch die Stadien Europas, hinreißend gemeinsam erzählt im Buch „Wir Wochenendrebellen“.

Einfühlsam und immer ehrlich geht es um die besonderen Erlebnisse von Vater und Sohn. Wir lernen, wie es ist, wenn alltägliche Situationen scheinbar ohne Grund belastend werden, wie man streitet – und sich beim Wurstgulasch im Stadion von Erzgebirge Aue wieder versöhnt. Über allem steht stets eines: die Liebe zueinander. Und die gemeinsame Liebe für den Fußball.

20 Euro; Benevento, ISBN 9783710900174 / Empfehlung unseres Sport-Redakteurs Philipp Bülter

8) Roman: Auf der Suche nach dem Glück und vom elend der Loser

Ich bin Ostseefan. Und so war klar, dass dieser Buchtitel mich locken würde. „Ein Sommer in Niendorf“ von Heinz Strunk, genau die richtige Sommerlektüre, ...dachte ich. Es ist die Geschichte des erfolgreichen Anwalts Georg Roth, der sich vorübergehend an die Ostsee zurückzieht, um seine Familiengeschichte aufzuschreiben. Er mietet für drei Monate ein Apartment in Niendorf, Timmendorfer Strand. Sein Vermieter: Breda, übergewichtiger Alkoholiker und Spirituosenverkäufer. Er zieht Roth in seinen Bann und mit ihm durch die Kneipen. Die Auszeit läuft aus dem Ruder….

Gebundene Ausgabe 22 Euro, Rowohlt Verlag / Empfehlung unserer guten Seele in der Redaktion Silvia Stich

9) Historisches Sachbuch: Einblicke in die Welt Jan von Eycks und Karls des Kühnen

Ich liebe alles, was mit Geschichte und historischen Ereignissen zu tun hat. Und deshalb habe ich mich bei meinem Buchtipp auch für ein Buch mit geschichtlichem Hintergrund entschieden. Autor Bart Van Loo hat das Werk „Burgund – Das verschwundene Reich“ geschrieben. Darin wird der Aufstieg und Niedergang des kurzzeitigen „Bigplayers“ zwischen Frankreich und Deutschland detailreich und keinesfalls langatmig, sondern spannend und schillernd bis ins letzte Detail beschrieben. Und selbst, wer sich nicht explizit für Burgund interessiert, kommt hier auf seine Kosten. Denn mit Hilfe des Buchs versteht man besser, warum die Franzosen so viel Wert auf Esskultur legen, wie Kunst und Moden in der damaligen Zeit entstanden, und warum sich in Belgien Flamen und Wallonen seit Ewigkeiten spinnefeind sind.

32,00 Euro, Verlag C.H. Beck, ISBN 9783406749278 / Empfehlung unseres Redakteurs Eric Claßen

10) Satire: „Ja, das ist nicht schön...“, oh doch!

40 Seiten satirische Geschichten, spitzfindig und kreativ verpackt vom sauerländischen Autor Theo Hirnstein und dem Illustrator Werner Towara. Mit “Ja, das ist nicht schön” gelingt es dem kreativen Duo, die Kuriositäten eines langjährigen journalistischen Alltags tierisch gut in Szene zu setzen. Denn Theo Hirnstein war etwa 25 Jahre lang Redaktionsleiter der Westfalenpost - und damit tagtäglich nah am Geschehen. Die unglaublichen Geschichten in Arnsberg und Umgebung beruhen also auf wahren Begebenheiten, die er für dieses Sammelsurium noch einmal Revue passieren lassen hat. Dieses Buch ist etwas Besonderes. Nicht nur, weil ich die Ehre habe, beide Künstler auch persönlich zu kennen - sondern insbesondere, weil es mit so viel Kunsthandwerk und Kreativität gemacht ist. Und das Beste: Es sind kurze, knackige Texte, die auch noch den Hospizdienst unterstützen. Was will man mehr zu Weihnachten?

19,95 Euro (geht an das Hospiz Arnsberg); Volksbank Sauerland, Buchdruck Firma Becker in Arnsberg. ISBN 9783943973372 / Empfehlung unserer Redakteurin Thora Meißner

