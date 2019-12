Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

116 Millionen Euro für Silvester-Feuerwerk ausgegeben

Der Herdringer Richard Eickel ist Geschäftsführer des 130 Mitarbeiter starken Betriebs „Comet-Feuerwerk“in Bremerhaven. Von den 130 Mitarbeitern sind 80 Beschäftigte in riesigen Lagerhallen tätig, weitere 50 Beschäftigte gibt es in der Verwaltung. In der jetzt laufenden geschäftlichen Hochsaison vor Silvester beschäftigt Comet noch weitere 60 Mitarbeiter.

Richard Eickel berichtet: „2018 wurden in Deutschland 116 Millionen Euro für Silvesterfeuerwerk ausgegeben. Zum Vergleich: Für Weihnachtsbäume (natürliche Bäume, nicht aus Kunststoff) gaben Bundesbürger im Jahr 2018 rund 700 Millionen Euro aus.“