15 Arnsberger erwartet Bußgeld nach Gottesdienstbesuch

Polizei in Herford löst Gottesdienst einer Freikirche wegen massiver Verstöße gegen Coronaregeln auf. 15 Teilnehmer aus Arnsberg.

Herford/Arnsberg. "156 Personen singen und beten ohne Maske und Abstand in Freikirche Jesu Christie – Polizei löst Gottesdienst in Herford auf – 111 Anzeigen", titelt das in Ostwestfalen erscheinende "Westfalenblatt" in seiner Montagsausgabe. Weit weg von Arnsberg? Offenbar nicht, denn wie ein Sprecher der Herforder Polizei am Sonntag mitteilte, seien die Gottesdienstbesucher "aus der Region und dem Umland angereist – unter anderem aus Arnsberg." Warum wird gerade unsere Stadt namentlich erwähnt? Nicht ohne Grund: Wie unsere Nachfrage bei der Behörde ergab, waren unter den 111 anwesenden Erwachsenen der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage" nicht weniger als 15 aus Arnsberg. Das lässt sich so genau sagen, weil die 111 Gläubigen allesamt ihre Personalien angeben mussten - und nun wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein Bußgeld in Höhe von jeweils 250 Euro erhalten. Die übrigen 45 Teilnehmer waren Minderjährige.

Ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz

Laut weiteren Angaben der örtlichen Polizei hätten sich die Teilnehmer weder an die Abstandsregeln gehalten noch Mund-Nasen-Schutz getragen. Zudem sei bereits außerhalb des Gebäudes deutlicher Gesang wahrzunehmen gewesen. Beim Eintreffen der Beamten versuchten einige der Anwesenden zunächst, sich zu verstecken – "unter anderem im Keller", so die Polizei.

Hinweise zu dieser Versammlung am Samstagabend auf dem Homberghof in Falkendiek erhielten die Behörden von Anwohnern. "Gegen 18.20 Uhr fuhren die ersten von mehreren Streifenwagen vor. Es dauerte länger als zweieinhalb Stunden, bis sämtliche Personalien aufgenommen waren. Die Stimmung soll zum Teil aggressiv und feindselig gewesen sein", berichtet das Westfalenblatt weiter.

In Arnsberg hat die "Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage" eine kleine Schar von Angehörigen, die nächstliegenden Gemeindehäuser befinden sich in Unna, Hamm, Hagen und Dortmund.

