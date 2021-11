15-Jährige in Arnsberg von zwei Männern sexuell belästigt

Arnsberg. Nach einem sexuellen Übergriff auf ein junges Mädchen in Arnsberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wie die HSK-Polizei am Dienstag mitteilt, wurde bereits am Samstag – gegen 10.30 Uhr – eine 15-Jährige von zwei Unbekannten belästigt. Die Männer beobachteten das Mädchen am Bahnhof in der Clemens-August-Straße und fragten sie nach dem Weg zum Busbahnhof. Daraufhin hielt einer der Männer die Arnsbergerin am Handgelenk fest und fasste ihr über der Hose in den Intimbereich und an ihr Gesäß. Anschließend ließen die Männer von ihr ab und entfernten sich.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg, 02932-90 200.

