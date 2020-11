150 Jahre in Hüsten: Schuhhaus Prange schließt

Nach über 150-jähriger Firmengeschichte ist bald Schluss im Laden an der Heinrich-Lübke-Straße: Ulrich Prange schließt das gleichnamige Schuhhaus in Hüsten. Aktuell läuft der Räumungsverkauf, das Lager soll noch leer werden. Es bleiben noch einige Wochen Zeit zum Abschied nehmen für Ulrich Prange, Ehefrau Gerdi und das Team. „Wir kennen unsere Kunden, viele kommen seit Generationen zu uns und bedauern die Schließung“, sagt Ulrich Prange.

Gründungsjahr 1868 Die Geschichte des Schuhhauses Prange beginnt 1868 . Damals ist Wilhelm I. König von Preußen, der Ministerpräsident heißt Otto von Bismarck. Der Eisenbahnbau kurbelt den Bergbau und das Hüttenwesen im Ruhrgebiet an. Pierre Michaux und Louis-Guillaume Perreaux erhalten ein Patent auf das von ihnen entwickelte Dampfrad , einen Vorläufer des Motorrads. Und es ist das Jahr, in dem Heinrich Schliemann seine erste Forschungsreise nach Griechenland unternimmt.

Der 71-Jährige und seine Frau haben sich aus Alters- und Gesundheitsgründen zu dem Schritt entschlossen, die beiden Kinder sind auf anderen beruflichen Wegen. „Es gibt viele Kunden und Anekdoten, die wir ganz sicher nicht vergessen werden“, sagt Prange. Er ist in den 70er-Jahren ins Familiengeschäft eingestiegen und gehört damit zu der Generation, die am längsten hinter dem Verkaufstresen stand. Zehn Jahre lang hatten die Pranges auch eine Filiale in der Neheimer Innenstadt, von 1975 bis 1985 verkauften sie dort an der Hauptstraße Schuhe.

Doch das Stammhaus war immer das Gebäude an der Hüstener Heinrich-Lübke-Straße. Dort ist Prange selbst aufgewachsen und dort hat sich ein Großteil des Familienlebens mitsamt Großeltern, Sohn und Tochter abgespielt. Mit den Jahren wurden nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch die Füße der Kunden größer. Die meistverkaufte Damengrößen sind heute 38 bis 40, bei den Herren 42 bis 44. Und es gilt: Je jünger der ausgewachsene Kunde, desto größer seine Füße – eine der Erkenntnisse aus Jahrzehnten im Geschäft.

Treue Kundschaft

In den vergangenen Jahrzehnten hat Ulrich Prange viele Aufs und Abs in der Branche beobachten können. Erst machte der Versandhandel mit seinen Hochglanzkatalogen den Einzelhändlern vor Ort Konkurrenz, dann kamen große Ketten mit günstigen Angeboten und schließlich der Online-Handel. Dass das Schuhhaus Prange all das überdauert hat, ist aus der Sicht des Chefs den treuen Kunden zu verdanken und ihrer Verbundenheit mit den bekannten Händlern um die Ecke.

Franz und Franziska Prange übernehmen das "Hüstener Schuhwarenhaus" 1908 nach einem Umbau. Foto: Privat

Dankbar für diese besondere Bindung zur Kundschaft ist Prange seinen langjährigen Mitarbeiterinnen. Ingrid Becker, Anne Ostermann, Irmgard Leitsmann, Karin Otto und Elke Böddeker haben so manchem Sauerländer schon die passenden Lauflernschuhe, Pumps, Lackschuhe für die Kommunion, Winterstiefel und Pantoffeln verkauft. „Es ist teilweise wirklich rührend, wie hoch die Verbundenheit der Kunden ist“, sagt Prange.

Der Abschied vom Geschäft wird ihm und seiner Frau Gerdi nicht leicht fallen, aber beide freuen sich darauf, dann mehr Zeit für die Familie zu haben – die vier Enkel sind zwischen fünf und elf Jahre alt. Die Immobilie an der Heinrich-Lübke-Straße 2 wollen sie verkaufen, der private Wohnsitz ist längst nicht mehr dort.