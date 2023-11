20-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hüsten Betrunken und unter weiteren Drogen stehend, fährt ein junger Enser mit seinem Auto durch Hüsten. Eine Streife will ihn anhalten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war ein 20-jähriger Mann aus Ense mit seinem Auto in Hüsten unterwegs. Als die Beamten ihn gegen 2:15 Uhr am „Berliner Platz“ kontrollieren wollten, beschleunigte er und fuhr davon. Das berichtet die Polizei.

Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei ebenso wie Rotlicht zeigende Ampeln. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch das Stadtgebiet. In Neheim hielt der 20-Jährige an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der junge Mann zuvor sowohl Drogen konsumiert als auch Alkohol getrunken hatte. Die Beamten fanden auch Betäubungsmittel bei dem 20-Jährigen auf.

Daher wird zusätzlichen zu den Verstößen gegen die Verkehrsregeln auch wegen Drogenbesitz ermittelt. Die Betäubungsmittel, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des jungen Fahrers wurden sichergestellt. Außerdem musste er Blutproben abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige entlassen.

