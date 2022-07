30 Jahre Städtepartnerschaft Arnsberg - Olesno gefeiert

Arnsberg. Große Delegation aus Arnsberg ist in die polnische Partnerstadt Olesno gereist. Bürgermeister Bittner zeigt sich „tief bewegt“.

An diesem Sonntag, 24. Juli 2022, besteht die Städtepartnerschaft mit Olesno in Polen seit genau 30 Jahren. Im Jahre 1992 wurde die bereits seit längerem bestehende Patenschaft in eine aktive Städtepartnerschaft zwischen Arnsberg und Olesno umgewandelt.

Schon bei seinem letzten Besuch in Arnsberg, im Herbst 2021, sprach der Bürgermeister Sylwester Lewicki eine Einladung an die Arnsberger aus, das Jubiläum im Rahmen der jährlichen Olesno-Tage in seiner Stadt zu feiern.

Aus diesem Anlass ist am Donnerstag eine große Delegation aus Arnsberg in die polnische Partnerstadt Olesno gereist.

Am Freitag fanden die offiziellen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft statt. Bei der Begrüßung der Gastgeber im Kulturhaus von Olesno lobte Bürgermeister Bittner die enge und ausgesprochen freundschaftliche Verbindung zwischen beiden Städten, die vor allem durch die hervorragenden persönlichen Kontakte aus Olesno und Arnsberg gestärkt wird. Großen Anteil daran hat auch der Förderverein Arnsberg-Olesno, der mit Unterstützung der Stadt Arnsberg vorrangig die Partnerschaftsarbeit leistet und sich seit Bestehen der Städtepartnerschaft stets um deren Stärkung und Ausbau gekümmert hat.

Gemeinsam stark - Bürgermeister Sylwester Lewicki übergibt seinem Amtskollegen aus Arnsberg, Ralf Paul Bittner, eine Urkunde zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft. Foto: Stadt Arnsberg / WP

„Die Freundschaft mit den Menschen aus Olesno in Polen ist für uns eine Herzensangelegenheit, die im regelmäßigen Austausch ihren Ausdruck findet“, freut sich die langjährige Vorsitzende des Fördervereins, Erika Hahnwald.

Bereits im März dieses Jahres war der Arnsberger Bürgermeister mit einer kleinen Delegation nach Olesno gefahren, um sich vor Ort ein eigens Bild von den Unterstützungsleistungen der polnischen Partnerstadt für die Geflüchteten aus der Ukraine zu machen.

Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig – Umwelt- und Klimaschutz in einem gemeinsamen Europa“ waren Ende Juni mehr als 40 Jugendliche der Arnsberger Partnerstädte Alba Juli, Caltagirone und Olesno zur Begegnung nach Arnsberg eingeladen worden.

„Die große Hilfsbereitschaft und die unzähligen Hilfsangebote der Einrichtungen und Institutionen in Olesno haben mich sehr beeindruckt und tief bewegt“, so Bittner in der Partnerstadt. Der Bürgermeister betonte dabei auch, dass in diesen herausfordernden Zeiten deutlich wird, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Hilfe zwischen europäischen Städten ist. „Das in Olesno sowie in Arnsberg gelebte Engagement für unsere Partnerschaft macht mich sehr stolz“, so Bürgermeister Bittner.

