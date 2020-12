30 Pkw-Kennzeichen in Arnsberg entwendet

Arnsberg. Allein in einer Nacht werden im Ortsteil Arnsberg 30 Pkw-Kennzeichen entwendet.

Dreißig entwendete Kennzeichen wurden der Polizei am Sonntag in Arnsberg gemeldet. Die Täter hatten es in der Nacht zum Sonntag in den meisten Fällen auf ein Kennzeichen der angegangenen Fahrzeuge abgesehen. In einem weiteren Fall wurde eine Scheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen und eine Winterjacke sowie ein Rucksack aus einem Auto entwendet. In zwei Fällen wurden Autos beschädigt. Die Tatorte ziehen sich vom „Gebrüder-Abt-Platz“ über die Ringlebstraße, „Zur Feldmühle“, Haarstraße, Rumbecker Straße und Stadtbruch bis zur Mescheder Straße in Rumbeck.

Hinweise an Polizei

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

