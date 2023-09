37 Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs

Möhnesee. Bei einer Schwerpunktkontrolle von Zweirädern bat die Polizei mehrfach zur Kasse.

Zehn Ordnungswidrigkeiten u.a. wegen Handy am Steuer (Auto) oder Geschwindigkeitsüberschreitungen zählte die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle der Zweiräder am Sonntag in Möhnesee. 37 Verwarngelder wegen Überschreiten der Geschwingigkeit wurden ausgesprochen, ein Kontrollbericht wegen des Tunings an einem Krad wurde geschrieben. Die fünf Alkoholtest waren alle negativ, ebenso wie ein Drogenvortest.

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen dieser Art durchführen, um über Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären, aber auch um Unbelehrbare zur Kasse zu bitten, heißt es im Bericht weiter.

