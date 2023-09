39-jähriger Arnsberger mit Drogen erwischt

Hüsten. Ein 39-jähriger Arnsberger muss sich gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten, die Kripo ermittelt.

Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten am Dienstagvor­mittag die Wohnung eines 39-jährigen Mannes aus Hüsten. Er steht im Verdacht, an diversen Eigentumsdelikten beteiligt gewesen zu sein. Neben aufgefundenem Diebesgut stießen die Kriminalbeamten auch auf einige Drogen, eine vierstellige Summe an Bargeld sowie weitere verdächtige Gegenstände. Der Beschuldigte muss sich jetzt einem zusätzlichen Verfahren stellen. Ihm wird vorgeworfen, illegal mit Drogen gehandelt zu haben. Hierzu leitete die Kriminalpolizei ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Arnsberger ein. Die Auswertung der Beweismittel dauert noch an. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Der Beschuldigte konnte die Dienststelle in Arnsberg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg