41 Pflegeprofis aus dem HSK erlangen ihr Examen

Die frisch examinierten Pflegefachfrauen und -männer in Arnsberg.

Hüsten. Nach erfolgreicher dreijähriger Ausbildung am Klinikum Hochsauerland sind die jungen Frauen und Männer in ihren Beruf verabschiedet worden

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung sind 29 Absolventinnen und Absolventen zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann sowie erstmals zwölf Absolventinnen und Absolventen (nach einjähriger Ausbildung) zur Pflegeassistentin/zum Pflegeassistenten in ihren Beruf verabschiedet worden.

Die neuen Pflegekräfte aus dem Klinikum Hochsauerland und den Ausbildungspartnern Elisabeth-Klinik Bigge, Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, den Pflegediensten „Lebenswert Progressio Ense“ und „Senior Care Sundern“ sowie der Seniorenresidenz Möhnesee und den Caritasverbänden Arnsberg und Meschede nahmen ihre Examenszeugnisse am Bildungscampus des Klinikums Hochsauerland in Hüsten in Empfang.

Schulleiterin Heidelore Lessig zeige sich erfreut und erleichtert über die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen: „Sie können stolz auf sich sein, denn sie haben ihre anspruchsvolle Ausbildung in besonderen Zeiten mit vielen zusätzlichen Herausforderungen absolviert“. Da sei zum einen die Coronapandemie gewesen, zum anderen habe auch die Erweiterung der Bildungsakademie und der Umzug in die neuen, größeren und modernen Räume des Bildungscampus Petrischule im Herbst 2021 für viele Neuerungen gesorgt. Lessig betonte zudem die Bedeutung der neuen Ausbildungsinhalte der 2020 eingeführten generalistischen Pflegeausbildung:

„Sie verfügen nun über einen Abschluss, der universell und breitgefächert ist und der sie für viele Einsatzfelder qualifiziert“. Allen Absolventen bescheinigte sie eine tolle persönliche und fachliche Entwicklung vom Start bis zum erfolgreichen Abschluss. Pflegedirektorin Ina Wegner nahm den Ball auf: „Sie haben am Anfang der Ausbildung einen ‚Werkzeugkoffer‘ von uns bekommen, den sie mit der Zeit kontinuierlich gefüllt haben“. Aber dieser Koffer berge, so Wegner weiter, auch Raum für aufbauende Entwicklungs- und Karriereperspektiven und könne durch stetiges dazu lernen weiter ergänzt werden.

Hierzu biete das Klinikum Hochsauerland mit umfangreichen Fort-, Weiterbildungs- und Studienangeboten auch nach der Ausbildung vielfältige Möglichkeiten.

Die frisch examinierten Pflegefachfrauen/-männer:Aus Arnsberg Ajlina Agovic, Ceyda Aydin, Marwan Boukidar, Josefin Gaus, Vanessa Geiger, Aysenur Korkmaz, Maria Leismann, Edgar Minch, Jeanne Elaine Naemack, Angelina Nathan, Özge Sahin, Natalie Soßna, Angelina Westphal und Jill Wolf; aus Meschede Melanie Barroso Sobrado, Lisa Marie Berkenheide, Simon Claus, Louisa Diehl, Amy Jostes, Felix Miebach, Leandra Raffenberg, Rudi Gunawan, Merlin Schröder, Laura-Marie Stappert, Emirhan Tabiloglu, Lisa van Ackeren, Laura Weigelt, Mukhammadikbol Zabekhov und Alana Zimbal.

Die Pflege­assistentinnen/Pflegeassistenten: Elisabete Augusta Alves da Costa, Maike Böschen, Meltem Bozkurt, Svetlana Glatschenko, Sarah Heppelmann, Engjelushe Ibishi, Noura Ismail, Meral Nazli, Hakima Rahimi, Matthias Riemann, Anja Helga Ingrid Scheffer, Sarah Michelle Ternes.

