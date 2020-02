Die SPD-Landtagsfraktion brachte zu Beginn des Monats einen Antrag zum Gratis-Essen für alle Kindergarten- und Schulkinder in die politische Diskussion. Schon jetzt aber gibt es für Eltern finanziell benachteiligter Kinder die Möglichkeit, zu einer kostenfreien Mahlzeit für ihren Nachwuchs zu kommen. In Arnsberg wird das Essen von 440 Kindern im Rahmen des Offenen Ganztags über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet. Insgesamt, so teilt Jochen Krautstein vom Fachdienst Schule mit, nutzen rund 1200 Kinder in Arnsberg das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGS).

Hilfe für Leistungsempfänger

Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket können alle Familien in Anspruch nehmen, die als sogenannte Leistungsempfänger gelten. Das können Sozial- und Transferleistungen oder auch Wohngeld als Zuschuss zur Miete sein. Der Kreis der Berechtigten geht somit über die grundsätzlich von den Kosten des Offenen Ganztags oder von Kita-Beiträgen befreiten Familien oder Erziehungsberechtigten hinaus.

Kampf gegen Kinderarmut

Erst seit August 2019 besteht die Möglichkeit, dass das warme Mahlzeit im Offenen Ganztag über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet werden kann. Der SPD-Antrag geht aber weiter. Täglich mindestens ein gesundes, warmes, kostenfreies Essen und Frühstück für alle Kinder - das fordert die SPD für alle Kindergärten und Schulen in Nordrhein-Westfalen. Gutes Essen sei ein „wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Folgen von Kinderarmut“, hieß es in einem Antrag der Landtagsfraktion. Sachverständige im Schulausschuss des Landtags erörterten bereits, wie und ob das in NRW umzusetzen sei. In schriftlichen Stellungnahmen äußerten sie sich bereits zum Für und Wider von Frischküche oder Tiefkühlkost, Elternbeiträgen oder Gratisversorgung.

OGS und Catering nicht in einer Hand

In Arnsberg ist der Sozialdienst Katholischer Frauen Hochsauerland einer der wichtigsten Träger von Offenen Ganztagsangeboten. An acht Grundschulen im Stadtgebiet Arnsberg, einer Förderschule in Arnsberg, der Hauptschule in Sundern sowie an der Realschule Hüsten und an der Sekundarschule im Eichholz ist der SKF für den OGS zuständig.

Für das Catering ist der OGS allerdings nicht zuständig. Hier werden in Absprache mit der Schule unterschiedliche Anbieter und Caterer gesucht und gefunden. Beim SKF für den OGS zuständig ist Diplom-Sozialpädagogin Marietta Völlmecke. Initiativen, die allen Kindern die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ermöglich findet sie „total richtig“. Es dürfe nicht sein, dass Kinder sozial ausgeschlossen seien, wenn es um das Essen geht. „Gemeinschaftliches warmes Essen ist auch aus pädagogischen Gründen zu wünschen“, sagt Marietta Völlmecke, „das hat ja auch etwas mit Tischkultur zu tun“.

Die Kosten für die Mittagsmahlzeiten an den Arnsberger Schulen variieren. Wie Marietta Völlmecke und Jochen Krautstein bestätigen, bewege sich der Preis aber zwischen drei Euro und 3,50 Euro pro Mahlzeit. „Das ist von der Kostenkalkulation der einzelnen Caterer abhängig“, so Völlmecke.

Abgerechnet werden die Essen weder über die Stadt als Schulträger noch über den Träger des Offenen Ganztags, sondern über die Schulsekretariate.

Gratis-Essen und Qualität?

Das Thema Schulessen beschäftigt immer wieder auch den Schulausschuss der Stadt Arnsberg, wobei es klare Beschlüsse und Vorgaben nicht gibt. „Ich weiß auch nicht, ob kostenlose Mahlzeiten für alle Kinder die Lösung sind“, sagt Ausschussvorsitzende Nicole Jerusalem. Sie sieht zwar auch die dringende Notwendigkeit aus pädagogischer und gesundheitlicher Sicht, das gemeinsame Essen zu fördern, doch fürchtet sie, dass ein Gratis-Essen für alle am Ende auf Kosten der Qualität geht. „ Da müsste man sich als Gesellschaft grundsätzlich klar sein, was uns das Wert sein sollte und wo wir das Geld dafür einsparen können“. Gegebenenfalls könnten Schulmahlzeiten für alle auch über ein Solidarprinzip, vergleichbar mit Kita-Beiträgen finanziert werden.