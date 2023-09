Rallye startet 5. Sauerland Klassik: Hier sind Oldtimer in Sundern zu sehen

Sundern. Die Oldtimer kommen: Die 5. Sauerland Klassik streift auch Sundern. Hier kann man die Auto-Schmuckstücke am besten vor Ort bewundern.

Die heute beginnende 5. Oldtimer Rallye „Sauerland Klassik“ streift am Freitag auch für einen Moment das Sunderner Stadtgebiet. Nach dem Start um 8.30 Uhr in Attendorn werden die „Klassiker“ von Serkenrode aus dem Frettertal kommend um 9.15 Uhr bei der Durchfahrt in Meinkenbracht erwartet.

Von dort geht es weiter über Grevenstein in Wenholthausen zum Flugplatz Schüren. Dort machen die Fahrzeuge einen kurzen Kontrollstopp, weshalb Zuschauer hier noch näher an die Oldtimer herankommen, um einen Blick auf die Autos zu werfen. Die Vorbeifahrt der vielen Automobil-Schätzchen aus den vergangenen Jahrzehnten kann bis zu einer Stunde dauern.

