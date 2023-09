53-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Die Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Neheim. Zwischen Vosswinkel und Neheim sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Montagnachmittag sind gegen 15:55 Uhr auf der B7 zwischen Voßwinkel und Neheim zwei Autos zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Ein 55-jähriger Mann aus Arnsberg war auf der B7 in Richtung Neheim unterwegs, eine 53-jährige Frau aus Arnsberg war in Richtung Bachum unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 55-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde während des Einsatzes teilweise gesperrt. Die beiden Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

