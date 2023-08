6000 Euro für Junges Engagement in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Eine Herzensache mit Strahlkraft: Unsere Zeitung schreibt zusammen mit Veltins und Westenergie zum 6. Mal den Wettbewerb Junges Engagement aus.

Das Sauerland ist die Region der Anpacker - und das will früh gelernt sein. Unsere Zeitung würdigt seit dem Jahr 2013 zusammen mit starken Partnern das gesellschaftliche Ehrenamt von jungen Menschen in Arnsberg und Sundern im Alter von 16 bis 29 Jahren. Jetzt ruft die Westfalenpost zusammen mit der Brauerei Veltins und Westenergie bereits zum 6. Mal zum mit 6000 Euro dotierten Wettbewerb „Junges Engagement - mit dem Herzen dabei“ auf.

Preisverleihung Junges Engagement Arnsberg/Sundern am 1. April 2022 im Stadion Große Wiese in Hüsten im Schneegestöber. Wegen hoher Coronazahlen musste die Preisverleihung „outdoor“ stattfinden. Foto: Thomas Nitsche / WP

Der Wettbewerb „Junges Engagement“ will zur Normalität zurückkehren. Der Wettbewerb 2020/21 hatte verschoben werden müssen, weil die Corona-Pandemie wütete. Im Winter 2021/22 konnte dann zwar ein Wettbewerb ausgetragen werden, doch musste die Siegerehrung anstatt im üblichen Rahmen im Stadion Große Wiese an der frischen Luft im Schneegestöber stattfinden. Jetzt soll wieder alles normal laufen und in einer großen Preisvergabe-Party am 12. Januar 2024 in der Kulturschmiede Arnsberg enden.

Der mit 6000 Euro dotierter Preis will das Ehrenamt junger Menschen für die Gesellschaft im sozialen, kulturellen, ökologischen, politischen und sportlichen Bereich honorieren und fördern. Es geht um ein bedeutendes Stück Anerkennungskultur für das junge Engagement in Arnsberg und Sundern. Die of­fi­zi­el­le Be­wer­bungs­pha­se be­ginnt heute und endet am 31. Ok­to­ber 2021.

Der von unserer Zeitung in Kooperation mit unterstützenden Partnern initiierte Wettbewerb „Junges Engagement - mit dem Herzen dabei“ will ein wichtiges Element der Förderung, Anerkennung und Motivation von und für junge Menschen aus Arnsberg und Sundern sein, die sich aktiv auf gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und sportlichen Feldern ehrenamtlich einbringen.

Erstmals fand der Wettbewerb in 2013 und dann alle zwei Jahre statt. Das Grundsystem ist bis heute unverändert. Nach einer Bewerbungs- und Vorstellungsphase von Oktober bis November stehen die nominierten Kandidaten auf unserem Online-Portal wp.de/arnsberg im Dezember zur Abstimmung. Die Preisverleihung findet unter Beteiligung von Angehörigen und Freunden der Nominierten in Stehbier-Atmosphäre und mit einem kurzweiligen Programm statt. Der Hauptpreisträger „Junges Engagement“ wird für die Initiative, für die er sich ehrenamtlich betätigt, ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro erhalten. Für die Plätze zwei und drei gibt es 1500 und 1000 Euro sowie jeweils 500 Euro für die Plätze vier bis sechs. Die Rangfolge wird zur einen Hälfte über das Voting und zu anderen Hälfte über eine unabhängig davon tagende Jury ermittelt.

Die Unterstützer stehen seit Jahren hinter dem Format - und finden es aktueller denn je. „Junges Engagement ist in aktuellen Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen in Vereinen leider rückläufig sind, enorm wichtig. Nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen, kann Vereinskultur in all seinen positiven Ausprägungen aufrechterhalten werden“, sagt Julia Snelinski von der Westenergie, „wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder Teil dieses tollen Wettbewerbs sein dürfen und sind gespannt auf eine Vielzahl von Bewerbungen“.

Veltins-Sprecher Ulrich Biene ergänzt: „Wenn junge Menschen sich vor Ort, in ihrem Dorf, ihrem Verein oder innerhalb der Nachbarschaft engagieren, hat das eine ehrenwerte Vorbildfunktion. So etwas muss gewürdigt werden!“, sagt er. Für Veltins sei es angesichts unserer starken Verankerung in Arnsberg und ringsherum eine Herzensangelegenheit das „Junge Engagement“ zu unterstützen. „Wir freuen uns darüber, wenn unser Lebensumfeld und damit unsere Heimat durch die Schaffenskraft junger Menschen noch lebens- und liebenswerter wird“, so Biene.

So läuft der Wettbewerb

Das Bewerbungsverfahren für das Junge Engagement ist niederschwellig angelegt. Vorgeschlagen werden dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Initiativen oder Vereinen, von jedem Leser oder jeder Leserin und auch von Freunden und Angehörigen. Benötigt wird eine Kurzbeschreibung des Engagements und der Person.

Niederschwellige Nominierungen und Nachfragen an Martin Haselhorst unter Martin.Haselhorst@funkemedien.de oder 02932/971430. Wir nehmen ab sofort Bewerbungen und Vorschläge für den Wettbewerb „Junges Engagement“ an. Die offizielle Bewerbungsphase beginnt heute und endet am 31. Oktober 2023.

Preisverleihung Junges Engagement 2018 in der Kulturschmiede Arnsberg. Foto: Wolfgang Becker / WP

