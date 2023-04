70 Jahre Neheimer Modeprofi: Friedrich Wiese ist verstorben

Neheim. Das Neheimer Modegeschäft Wiese ist seit 95 Jahren in Familienhand; nun ist Friedrich Wiese, der dort über 70 Jahre arbeitete, verstorben.

In Neheim-Hüsten war er eine Institution – Friedrich Wiese, Besitzer eines traditionsreichen Fachgeschäfts für Exklusive Damen- und Herrenmode. Am 31. März ist er im Alter von 91 nach kurzer Krankheit verstorben.

Mehr als 70 Jahre lang arbeitete Friedrich Wiese in dem 1928 von seinem Vater Friedrich Wiese senior gegründeten Unternehmen, das er nach dem Tode des Vaters im Jahre 1957 als Inhaber übernahm. Bald stellte er das Sortiment, das zunächst Bettwäsche, Aussteuerware und Stoffe umfasst hatte, auf Kleidung um und konzentrierte sich dabei auf klassische Herren- und Damenmode: Pullover, Cardigans und Wollmäntel aus bester schottischer Wolle zierten die Auslagen seines Geschäfts in der Langen Wende 94 ebenso wie elegante und sportliche Oberhemden und edle Accessoires. Und auch das Ladenlokal selbst verströmte mit seinen dunkel gebeizten Holzregalen und Chesterfield-Möbeln das Flair klassischer britischer Eleganz.

Hier empfing und beriet Friedrich Wiese über Jahrzehnte seine Kundschaft – nicht nur in der stets stilvollen äußeren Erscheinung, sondern auch in seiner zugewandten Persönlichkeit. Er war von Kopf bis Fuß ein Gentleman der alten Schule: freundlich, kompetent, unaufdringlich, aber auch immer zu einem Plausch über Gott und die Welt aufgelegt, verfolgte er interessiert das Leben seiner sauerländischen Heimat. Im Gespräch konnte man nur staunen, über welch profunde Kenntnisse zur Regionalgeschichte, Kultur und Religion der tiefgläubige Katholik verfügte.

Treue Stammkunden

Dass sein Geschäft fast ein Jahrhundert lang bestand, hat Modehändler Friedrich Wiese sicher den vielen Stammkunden zu verdanken, die oftmals seit Generationen bei Wiese einkauften und die hohe Qualität seiner Textilien schätzten. „Dafür nahmen viele Kunden auch längere Anfahrtswege in Kauf“, sagt die Nichte von Friedrich Wiese, Christiane Strucken-Paland. „Kunden kamen aus dem gesamten Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Raum – wie Menden, Iserlohn, Balve – und auch von der Soester Börde. Und nicht selten nutzten Sauerland-Urlauber aus den Niederlanden oder auch aus Norddeutschland die Gelegenheit, regelmäßig bei meinem Onkel vorbeizuschauen und ihren jährlichen Einkauf zu tätigen.“ So entstand über die Jahre manche tiefe Freundschaft.

Bei aller Traditionsverbundenheit blieb der Geschäftsmann Friedrich Wiese aber stets auch an Neuem interessiert: So eröffnete er 1997 mit 66 Jahren – in einem Alter, in dem andere ihren Ruhestand genießen – eine Filiale in der Mendener Straße 8, die bald ebenso erfolgreich war wie das Hauptgeschäft; erst im Zuge der Corona-Pandemie wurde es 2020 geschlossen. Seine Schwester Hildegard Strucken half ebenfalls von Kindesbeinen an im elterlichen Geschäft mit und stand ihrem Bruder seit mehr als 60 Jahren zur Seite. Nach ihrem beruflichen Ruhestand – hauptberuflich war sie Lehrerin in Werl – leitete sie 27 Jahre lang erfolgreich die Wiese-Filiale in der Mendener Straße und half danach im Hauptgeschäft in der Langen Wende mit.

Zuletzt erweitert um maritime französische Mode

In den 2000er-Jahren erweiterte Wiese dann sein Warenangebot um maritime inspirierte Mode der exklusiven französischen Marke Saint James, bot nun auch ausgewählte Damenkleidung an und erschloss damit weit über die Region hinaus neue Kundenkreise; ältere wie jüngere Kunden, die diese Marke in ihrem Frankreich-Urlaub kennengelernt haben, kauften dort ein.

Noch eine Woche vor seinem Tod stand der Hochbetagte täglich mehrere Stunden hinter der Ladentheke, um seine Kunden in altgewohnter Weise zu beraten und bedienen. Das Geschäft war wirklich sein Leben.

Beerdigung am Mittwoch

Am Mittwoch finden um 11 Uhr die Exequien in der St. Johannes-Kirche statt; anschließend wird Friedrich Wiese auf dem Friedhof Rumbecker Holz, Arnsberg-Neheim, beerdigt.

Wie geht es nun weiter? Christiane Strucken-Paland denkt über Möglichkeiten nach, das Warenangebot und das in Neheim einzigartige Ambiente des Ladenlokals in der Langen Wende 94 noch eine Zeit lang zu erhalten. Und wer weiß – vielleicht findet sich ja ein neuer Eigentümer, der die 95-jährige Tradition des Familienunternehmens in die Zukunft weiterführt? Sicher wäre das eine Lösung ganz im Sinne von Friedrich Wiese.

