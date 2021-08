Festakt zum 75. Geburtstag der Westfalenpost am Samstag den 28. August 2021 in Neheim. WP Chefredakteur Jost Lübben.

Jahreskonferenz in Neheim 75 Jahre Westfalenpost: Jubiläumsfeier in Arnsberg

Neheim. Die Westfalenpost feiert ihren 75. Geburtstag mit Jahreskonferenz und Familienfest in Arnsberg - im Herzen des Verbreitungsgebiets.

Die Westfalenpost feierte auf Arnsberger Stadtgebiet mit der Jahreskonferenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrem großen Familienfest ihren 75. Geburtstag. Es wurden Veranstaltungsorte gewählt, die die Besucher - darunter auch die Gesellschafter der Funke Mediengruppe - nicht nur beeindruckten, sondern auch sinnbildlich für Wandel, Herausforderung und Verantwortung stehen. Themen, die auch die Medienbranche stark beschäftigen.

Hier noch mehr zur Jahreskonferenz>>>

Wandel und Kooperation

Das stellte auch schon WP-Chefredakteur Jost Lübben bei seinen eröffnenden Worten im Neheimer Kaiserhaus klar. In einem Gebäude, in dem einst Leuchtenproduktion wirtschaftlichen Erfolg nach Neheim brachte, ist Strukturwandel spürbar. Innovation, Co-Working-Spaces und digitale Start-Ups stehen für die großen Zukunftslinien des Medienunternehmens und seiner Lokalzeitungen.

Festakt zum 75. Geburtstag der Westfalenpost am Samstag in Neheim. Im Bild Regierungspräsident Hans Josef Vogel. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Bedeutung des Lokaljournalismus

Eindrucksvoll arbeitete das auch Regierungspräsident Hans-Josef Vogel aus Arnsberg in seinem Impulsvortrag heraus. „Wir müssen neue Strukturen für sich rasant ändernde Systeme schaffen“, sagte er mit Blick auf die Veränderung der Gesellschaft und damit auch den Wandel der Anforderungen an den Lokaljournalismus. Am Ende, so Vogel, sei der lokale Journalismus aber auch eine Konstante in einer Welt, die Zeit und Raum verliere. Dafür müsse lokaler Qualitätsjournalismus sich auf Antworten auf genau die Fragen konzentrieren, die die Menschen vor Ort in ihren lokalen Umfeldern beschäftigen.

Wie das auch bei verändertem Nutzer- und Leserverhalten gelingen kann und dass es auch um Verantwortung geht, bewiesen Beispiele journalistischer Arbeiten aus den WP-Redaktionen, die im Rahmen des internen Ideenmanagement-Wettbewerbs der Westfalenpost vorgestellt und prämiert wurden. Darunter auch journalistische Begleitung eigener Initiativen zur Flutopferhilfe nach den Starkregenereignissen im Juli oder dem „Waldretter“-Projekt zur Wiederaufforstung der Wälder.

Gute Laune beim WP-Familienfest im Wildwald Voßwinkel. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Familienfest im Wildwald

Ein Thema, für das auch die Location des Familienfestes steht. Die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen mit ihren Partnern und Familien im Wildwald Voßwinkel zusammen. Dort ist der Wald in seiner Vielfalt, ökologischen und klimatischen Bedeutung zu erleben. Die WP-Familie rückte hier noch näher zusammen - eine wichtige Voraussetzung, um in agilen und kooperativen Arbeitsweisen dem Motto des Jubiläums gerecht zu werden. „Wir bleiben neugierig!“, heißt es da.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg