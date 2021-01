9000 Euro in Petri-Pfarrei gesammelt

Die Sternsingergruppe in Bruchhausen mit eigens angefertigten Sternsinger-Masken, um das Brauchtum auch in Corona-Tagen weitertragen zu können.

Hüsten/Bruchhausen. In der Pfarrei St. Petri sind bislang 9000 Euro von den Sternsingern gesammelt worden. Allein 3000 Euro davon in Bruchhausen.

Die Kirchentür stand weit geöffnet und der leuchtende Stern davor lud die Bewohner von Bruchhausen zu einer Spende in die Kirche ein. Auf den festlich geschmückten Tischen standen die Spendendosen, die Segensaufkleber 20*C+M+B+21 und eigens gebackene Kekse in König- oder Sternform bereit.

Drei Könige waren am Sonntag, 10. Januar, in der Öffnungszeit von 11 bis 17 Uhr ständig anwesend und freuten sich über fast 150 Spender, die zudem den Sternsingerliedern lauschen konnten. Die waren für diesen Anlass von einigen freiwilligen GemiCho- und Männerchor-Sängern des Gesangvereins Eintracht Bruchhausen aufgenommen worden.



Die Organisatoren des Dreikönigsbrauchs in Bruchhausen freuen sich, dass trotz hoher Hygieneauflagen Spendengelder von fast 3000 Euro (für Bruchhausen, fast 9000 Euro für die Gesamtpfarrei) für die Avicres Straßenkinder-Initiative in Brasilien zusammenkamen. Alle Besucher hielten sich vorbildlich an die Corona-Schutz-Regeln, worauf das Organisations-Leiterteam sehr stolz ist und sich offiziell bei allen Spendern bedankt. Weitere Teammitglieder brachten die Segensaufkleber zu den angemeldeten Bewohnern kontaktlos in die Briefkästen, so dass diese in den nächsten Tagen noch Gelder überweisen können.

Bis zum 16. Januar besteht weiterhin die Möglichkeit, in der Kirche Bruchhausen und bei der Bäckerei Tuschmann zu spenden und Segensaufkleber zu erhalten. Neben der persönlichen Spendenabgabe kann aber auch per Banküberweisung Unterstützung geleistet werden.

Die Bankverbindung findet sich auf den ausliegenden Zetteln oder auf der Homepage der Gemeinde St. Petri Hüsten. Als Verwendungszweck muss unbedingt „Sternsinger 2021“ angegeben werden.



Mehr Informationen zu den Sternsingern und Avicres sind auf der Homepage der Petri-Pfarrei nachzulesen.