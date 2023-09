A 445 wird Samstag gesperrt

Die A 445 wird saniert und muss daher am Samstag von 6 bis 20 Uhr gesperrt werden.

Werl/Arnsberg. Zwischen Werl-Nord und Werl-Zentrum geht am Samstag nichts mehr - die Vollsperrung betrifft beide Fahrtrichtungen.

Die Autobahn Westfalen saniert am kommenden Wochenende auf der A445 die Fahrbahndecke. Dafür muss die Autobahn am Samstag (30. September) zwischen Werl-Nord und Werl-Zentrum von 6 Uhr bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen (Arnsberg/Hamm) gesperrt werden. Die Bedarfsumleitungen (U8/U25) sind ausgeschildert.

Darauf macht die Autobahn Westfalen aufmerksam.

