A 46: Anschluss Hüsten am Wochenende gesperrt

Hüsten. Die Autobahn Westfalen saniert den Anschluss Hüsten und sperrt ihn von Samstagmorgen bis Montagmorgen

Die Autobahn Westfalen saniert am kommenden Wochenende auf der A46 in der Anschlussstelle Hüsten die Fahrbahn. Deshalb müssen die Aus- und Auffahrten in der Anschlussstelle in beiden Fahrtrichtungen (Hamm/Brilon) von Samstagmorgen (23.9.), 8 Uhr, bis Montagmorgen (25.9.) um 6 Uhr gesperrt werden. Umleitungen über die Anschlussstellen Arnsberg-Altstadt und Neheim-Süd sind ausgeschildert. Darauf macht die Autobahn GmbH aufmerksam.

Die Anschlussstelle Neheim-Süd bleibt bis Freitag, 22. September, eingeschränkt befahrbar, weil auch dort saniert wird.

