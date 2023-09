A 46: Auffahrt Richtung Hamm wird gesperrt

Neheim. Die Anschlussstelle Neheim-Süd wird saniert. Es kommt zu Einschränkungen für den Verkehr.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A46 auf Höhe der Anschlussstelle Neheim-Süd die Fahrbahn. Deshalb kommt es in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten zu Einschränkungen. Darauf macht die Autobahn Westfalen GmbH aufmerksam.

Weitere Einschränkungen+++

Von Mittwoch bis Freitag (20. bis 22. September) wird jeweils nachts von 19 Uhr bis 6 Uhr die A46-Auffahrt in Fahrtrichtung Hamm gesperrt. Auf der Autobahn wird der Verkehr in dieser Zeit einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bedarfsumleitung U50 führt über die nachfolgende Anschlussstelle Neheim.

