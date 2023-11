Verkehr A 46: Autobahn Westfalen sperrt Auffahrten in Arnsberg und Neheim

Arnsberg Wegen Sanierungen der Fahrbahndecke müssen Aus- und Abfahrten über mehrere Abende und Nächte dicht gemacht werden. Es gibt Umleitungen

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A46 auf Höhe der Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt die Fahrbahndecke. Dafür müssen die Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Hamm von Montag bis Mittwoch (13.-15.11.), jeweils in der Nacht von 18 bis 6 Uhr, gesperrt werden. Auf der A46 ist im Bereich der Baustelle noch eine Spur frei. Die Umleitung führt per rotem Punkt über die Anschlussstelle Arnsberg-Ost.

Anschließend wird Donnerstag und Freitag (16./17.11.), jeweils nachts von 19 bis 5 Uhr, die Auffahrt in der Anschlussstelle Neheim Süd (ebenfalls in Fahrtrichtung Hamm) gesperrt. Auch hier wird der Verkehr auf der Autobahn einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Umleitung U50 führt über die nachfolgende Anschlussstelle Neheim.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg