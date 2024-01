„A Tännchen please!“: So läuft Weihnachtsbaum-Aktion der KjG

Sundern Weihnachten ist vorbei, hinaus mit dem Baum! Die katholische junge Gemeinde St. Johannes in Sundern holt Tannen gegen eine Spende ab.

Leise rieseln die Nadeln: „Es wird Zeit, den Weihnachtsbaum vor die Tür zu setzen“, sagt Kai Blome-Drees von der katholischen jungen Gemeinde (KjG) St. Johannes in Sundern. Am 13. Januar werden die angemeldeten Weihnachtsbäume in Sundern gegen eine Spende abgeholt. „Dieses Geld fließt in die ehrenamtliche Jugendarbeit der KjG, vor allem in das Zeltlager, das in diesem Jahr in den Sommerferien vom 4. bis zum 16. August stattfinden wird“, so Blome-Drees.

Die KjG wird am 13. Januar Weihnachtsbäume in Sundern gegen eine kleine Spende abholen. Foto: privat / Arnsberg

Seit rund zwanzig Jahren organisieren die jungen Sunderner diese Aktion. „Früher kamen wir mit drei Fahrzeugen aus, um die Bäume abzutransportieren. Mittlerweile brauchen wir schon vier Bullis.“ Einige Unternehmer vor Ort finden die ehrenamtliche Aktion große klasse. Daher leihen sie der fleißigen Truppe für diesen Samstag die Wagen. Ärmel hoch und los gehts quer durchs Stadtgebiet!

Die Weihnachtsbäume liegen am Straßenrand oder in den Vorgärten. „Leider ist es in den vergangenen Jahren immer häufiger vorgekommen, dass die an den Nadeln angebrachten Geld-Säckchen gestohlen wurden“, so Blome-Drees. Das sei schon fast systematisch geschehen. Daher habe man sich jetzt eine andere Methode der Spendenübergabe überlegt. „Wir bitten die Leute, das Geld irgendwo zu verstecken und uns über den entsprechenden Ort zu informieren, sodass wir die Spende finden können.“

Lesen Sie auch:

Das klappt wunderbar. 350 bis 400 Bäume holen die jungen Leute am kommenden Wochenende ab. „Die Aktion spricht sich herum. Von Jahr zu Jahr erhalten wir mehr Anmeldungen“, freut sich der KjGler. Die Tannen kommen dann auf eines Sunderner Osterfeuer. Und was wird aus den Spenden? - „Vergangenes Jahr sind rund 3000 Euro zusammen gekommen“, verrät Kai Blome-Drees. Die Leute spenden im Durchschnitt fünf bis zehn Euro. Darüber freuen sich die KjGler, denn mit diesem Geld können wieder zwei Wochen Ferienfreizeit mitfinanziert werden. „Wir haben für das Zeltlager bereits 30 Voranmeldungen.“

Diesmal geht es für die acht- bis 15-Jährigen nach Langendammsmoor. „Das ist in der Nähe von Bremerhaven“, so Blome-Drees. „Der ausgewählte Jugendzeltplatz bietet auf dem 65.000 Quadratmeter großen Wald- und Wiesengelände beste Voraussetzungen für Freizeit und Besinnung.“

Die Weihnachtsbaum-Spende fließt in die ehrenamtliche Jugendarbeit der KjG, vor allem in das alljährliche Zeltlager, das diesmal vom 4. bis zum 16. August stattfinden wird. Foto: privat / WP

Natürlich stehen auch ein paar Ausflüge auf dem Programm: Kino, Schwimmbad, Freizeitpark und ähnliches. 50 bis 60 Kinder sollen in den Genuss dieses Ferienabenteuers gelangen. Die 14-tägige Reise mit Vollverpflegung und Bustransfer kostet „pro Nase“ 365 Euro. „Dieses Angebot ist immer ganz schnell ausgebucht“, weiß der KjGler, der früher als Kind und heute als Betreuer mitfährt. „Neben 20 Betreuern reisen noch vier oder fünf Köchinnen und Köche mit.“ Die Zeltlagerküche bietet nahezu gastronomische Qualität, mit einem Großkühl- und Gefrierschrank, sechs Flammengasherden, Backofen, Hockerkochern, Spüle, Industrie-Geschirrspüler und diversen Kochutensilien.

50 bis 60 Kinder und Jugendliche fahren ins Zeltlager. Foto: privat / WP

Die Betreuer fahren übrigens einen Tag vorher los, um das Zeltlager aufzubauen. Im Gepäck hat die fleißige Truppe rund 16 Tonnen Material: Zelte, Bierbänke, Lebensmittel und Spiele. „Letztes Jahr haben wir 22 Zelte aufgebaut“, erinnert sich Kai Blome-Drees. Feldbetten, Isomatten oder Luftmatratzen müssten die Kinder allerdings selbst mitbringen. Eine persönliche Anmeldung ist am 17. März (15 bis 17 Uhr) im Johanneshaus in Sundern möglich. Dann wird auch eine Anzahlung von 50 Euro fällig. Nähere Infos unter: zeltlager@kjg-sundern.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg