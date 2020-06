A46-Ausfahrt in Neheim wird eine Nacht gesperrt

Neheim. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahnausfahrt Neheim - in Fahrtrichtung Werl - in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni gesperrt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26. Juni) ist mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Neheim in Fahrtrichtung Werl zu rechnen. In der Zeit von 19 Uhr bis morgens um 6 Uhr steht dem Verkehr auf der A46 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem wird in der Anschlussstelle die Ausfahrt in Fahrtrichtung Werl gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Straßen.NRW muss im Bereich der Anschlussstelle einen Fahrbahnschaden beseitigen und investiert dafür 50.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Ausfahrt nutzen.