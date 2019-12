Arnsberg/Holzen. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat die „Faunistische Planungsraumanalyse“ erweitert und sucht nahe Holzen nach geschützten Arten.

A46: Straßen NRW sucht nahe Holzen nach geschützten Arten

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat die „Faunistische Planungsraumanalyse“, kurz FPA, auch auf den südlichen Teil des Untersuchungsraumes des Projekts 46sieben erweitert. Damit werden Gutachter auch im Gebiet unterhalb des Luerwalds und des Bieberbachtals nach geschützten Arten suchen.

Untersuchungsraum wird erweitert

Eine FPA gibt vor, nach welchen geschützten Arten gesucht werden muss, sie legt den Umfang und die Erfassungsmethoden der nachfolgenden Kartierungen im späteren Untersuchungsraum fest. Bei ihrer ersten Analyse im Frühjahr 2019 beschränkten sich die Experten vom Ingenieurbüro Froelich & Sporbeck auf den nördlichen Korridor, der eine Verbindung von Hemer/Menden (A46) und Menden nach Neheim (B7) unterhalb von Wickede vorsieht. In der Zwischenzeit hatte Straßen NRW Anregungen aus dem ersten Arbeitskreis der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) aufgegriffen und den Untersuchungsraum für 46sieben auch auf Bereiche südlich des Luerwaldes ausgeweitet.

Arnsberg „Vordringlicher Bedarf“ Der Landesbetrieb Straßen NRW ist vom Gesetzgeber beauftragt worden, den sogenannten Lückenschluss zwischen Hemer und Arnsberg-Neheim zu planen. Das Projekt wurde im Bundesverkehrswegeplan 2030 als „vordringlicher Bedarf“ eingestuft. Für die Umsetzung wurden dem Bund im Vorfeld drei Möglichkeiten vorgeschlagen: eine durchgängige vierspurige Autobahn, eine Kombination aus vierspuriger Autobahn und dreispuriger Bundesstraße sowie eine Netzvariante. Nach sorgfältiger Prüfung hat sich der Bund für die Kombivariante (46sieben) entschieden und Straßen.NRW mit der Planung beauftragt. Weitere Informationen gibt es auf der Projektseite 46sieben.

„Auch, um ein rechtssicheres Vorgehen zu gewährleisten, werden wir den südlichen Arm des Y-förmigen Untersuchungsraumes umfassend kartieren lassen“, sagte Projektleiter Christoph Kindel. Im südlichen Raum gibt es erhebliche ökologische und städtebauliche Hürden. Deshalb will der Landesbetrieb klären, ob eine Anbindung einer dreistreifigen B7 von Menden an die A46 auch im eng bebauten Neheimer Raum südlich des geschützten Luerwaldes erfolgen kann. Bei der zweiten Sitzung zur Faunistischen Planungsraumanalyse mit behördlichem und ehrenamtlichen Naturschutz in der Straßen NRW-Niederlassung in Hagen stellten die Gutachter von Froelich und Sporbeck zudem weitere geschützte Arten vor, nach denen nun gesucht werden muss. Vor allem Fische und Edelkrebsvorkommen u. a. im Bieberbach, sollen zusätzlich kartiert werden.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Erkenntnisse über Habitat- und Artenänderungen durch den Klimawandel vorliegen sollten, werden auch diese berücksichtigt. „Wir kartieren den aktuellen Tierbestand, der tatsächlich vorhanden ist“, sagte Martin Uhlenküken, Landschaftspfleger bei Straßen NRW. Tiefer gehende Untersuchungen der Tierarten werden später in den konkreten Planungsschritten erfolgen.