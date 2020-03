Ab 1. April: „Rituals“ bietet Wellness-Produkte in Neheim

Neheim. Das Kosmetik-Unternehmen Rituals eröffnet am 1. April 2020 ein neues Geschäft an der Neheimer Hauptstraße.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es bereits insgesamt rund 250 „Rituals“-Stores, vertreten ist Rituals mittlerweile in 27 Ländern - am Mittwoch, 1. April, öffnet ein weiteres „Rituals“-Geschäft an der Neheimer Hauptstraße 21. Das Geschäft bietet pflegende Produkte für Körper- und Haut, natürliche Gesichtspflege, beruhigende Tee-Sorten, Home-Produkte wie Duftkerzen und Raumdüfte und Verschiedenes mehr für die „Wellnessoase in den eigenen vier Wänden“ (so Rituals“). Beim „Slow Shopping“ können die Produkte bei einer Tasse Tee oder einer Handmassage getestet werden.

Jetzt noch Baustelle: Im Neheimer Gebäude „Hauptstraße 21“ wird es ab 1. April im Ladenlokal im Erdgeschoss einen Rituals-Store geben. Foto: Martin Schwarz

Das Neheimer Ladenlokal ist derzeit noch eine Baustelle. Den Eröffnungstermin am 1. April hat Rituals bereits festgelegt und gibt ihn per Aushang am Schaufenster bekannt. Das Ladenlokal „Hauptstraße 21“, das sich unweit der Einmündung Hauptstraße / Karlstraße („Fischgasse“) befindet, ist mehr als 100 Quadratmeter groß und bietet den Kunden eine große Auswahl an Wellness-Produkten, über die das Unternehmen auch auf seiner Homepage rituals.com informiert. Es gibt Produkt-Kollektionen, deren Namen schon Programm bei der Anwendung sein können: So gibt es „The Ritual of Karma“ oder „The Ritual of Happy Buddha“.