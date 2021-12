Ab Freitag Kinderimpf-Termine im Kulturzentrum Hüsten

Hüsten. Der Hochsauerlandkreis startet am kommenden Freitag mit seinen Angeboten für Kinderimpfungen u.a. im Kulturzentrum am Berliner Platz in Hüsten.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises lädt ab Freitag, 17. Dezember, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zur Corona-Impfung ein. Das Angebot ist jedoch nur mit einer vorherigen Terminvereinbarung möglich und richtet sich an alle Kinder, auch ohne Vorerkrankungen.

Ein Expertengespräch zum Thema Kinder-Impfungen sehen Sie am Mittwoch ab 18 Uhr im Livestream auf wp.de/arnsberg

Auf der Startseite www.hochsauerlandkreis.de finden Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte unter „Impf-Termine“ die mitzubringende Einwilligungserklärung und den Kalender mit folgenden Terminen im Kulturzentrum in Hüsten am Berliner Platz: Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr; Mittwoch, 22. Dezember, von 12 bis 18 Uhr und Mittwoch, 29. Dezember, von 12 bis 18 Uhr. Jeweils drei Wochen später finden die Zweittermine in den oben genannten Räumlichkeiten statt: Freitag, 7. Januar, 14 - 20 Uhr, Mittwoch, 12. Januar, 14 - 20 Uhr, Mittwoch, 19. Januar, 14 - 20 Uhr. Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

Die Impfungen werden durch Kinderärzte begleitet, es muss ausreichend Zeit mitgebracht werden, da die Vorgespräche länger dauern als bei Erwachsenen.

Darüber hinaus bietet der HSK ein ständiges Angebot für Erwachsene an , ohne vorherige Terminbuchung und keine langen Wartezeiten an: Jeden Montag (12-18 Uhr) und Dienstag (09-15 Uhr) in Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23. Jede Woche von Mittwoch – Samstag, 14 – 20 Uhr in Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5.

