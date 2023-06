Absolventen der Hauptschule Sundern bereit zum Abflug

Abschlussfeier der Hauptschule in Sundern.

Sundern. Letzter Schultag für 67 AbsolventInnen der Hauptschule Sundern. Diesmal ergreifen 50 Prozent mehr direkt nach dem Abschluss eine Ausbildung.

„Just kind of did it“ – Das ist das Motto der 67 Abschlussschülerinnen und -Schüler der Gemeinschaftshauptschule Sundern. Sie bekamen nun ihre Zeugnisse und wurden in der liebevoll geschmückten Aula verabschiedet.

>>>Achtung, Blitzer im HSK<<<

Über der Bühne hing ein riesiges selbst gebasteltes Flugzeug und viele Lampions, welche die Bühne zu einer Startbahn in die Zukunft aber auch zugleich zu einem Checkout-Point verwandelte. Zum passenden Abschiedslied „Fly away“ von Tones And I zogen die Absolventinnen und Absolventen unter Applaus in die Aula ein. Zwei Schülerinnen und Schüler führten durch das Programm, welches durch Klaviermusik des Abschlussschülers Tiago Fajargo untermalt und begleitet wurden.

Wann wird der Treppenaufgang zur Neheimer City repariert?

Die Schülerinnen und Schüler schlagen nach ihrem Abschluss nach Klasse 9, 10A und 10B die unterschiedlichsten Richtungen ein – ein Besuch auf dem Gymnasium, dem Berufskolleg oder der Beginn einer Ausbildung – es ist alles dabei. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr in eine Ausbildung übergehen, denn dieser ist mit nahezu 50 Prozent höher als in den letzten Jahren.

Der Ausklang des Tages fand in der Mensa statt, die bestückt war mit leckerem Fingerfood der Eltern beziehungsweise der Erziehungsberechtigten und Getränken zum Anstoßen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg